Появились предполагаемые детали о сиквеле Atomic Heart - смена времён года, Unreal Engine 5 и мрачная атмосфера

Atomic Heart 2 уже в разработке, и, похоже, Mundfish готовит нечто по-настоящему амбициозное. Об этом рассказал игровой блогер Алексей Макаренков, отметив, что студия активно трудится над несколькими проектами во вселенной Atomic Heart, но именно вторая часть является главным приоритетом.

Сиквел создаётся на Unreal Engine 5, что обещает значительный скачок в графике и детализации. По словам Алексея, игра сохранит альтернативный СССР в стиле ретрофутуризма, но станет мрачнее и брутальнее.

Проект уже достиг стадии вертикального среза, что означает наличие чёткого видения игры и готовности ключевых механик. В Atomic Heart 2 вернутся знакомые персонажи, появится смена времён года, а также, возможно, новая техника для исследования мира. Официальный анонс может состояться уже в этом году.