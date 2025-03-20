Появились предполагаемые детали о сиквеле Atomic Heart - смена времён года, Unreal Engine 5 и мрачная атмосфера

Atomic Heart 2 уже в разработке, и, похоже, Mundfish готовит нечто по-настоящему амбициозное. Об этом рассказал игровой блогер Алексей Макаренков, отметив, что студия активно трудится над несколькими проектами во вселенной Atomic Heart, но именно вторая часть является главным приоритетом.
Сиквел создаётся на Unreal Engine 5, что обещает значительный скачок в графике и детализации. По словам Алексея, игра сохранит альтернативный СССР в стиле ретрофутуризма, но станет мрачнее и брутальнее.
Проект уже достиг стадии вертикального среза, что означает наличие чёткого видения игры и готовности ключевых механик. В Atomic Heart 2 вернутся знакомые персонажи, появится смена времён года, а также, возможно, новая техника для исследования мира. Официальный анонс может состояться уже в этом году.
Ещё последнее DLC ждём в первой части
4-е? Есть какая ни будь инфа о нём?
ты буквально находишься на сайте, где есть инфа о нем). Наверное очень сложно полазить по нескольким ссылкам)
Где? Покажи. Из последних важных новостей об игре - это релизный трейлер третьего дополнения. https://www.playground.ru/atomic_heart/news/major_otpravlyaetsya_pod_vodu_novyj_vzryvnoj_trejler_atomic_heart_posvyatili_vyhodu_dopolneniya_chary_morskih_glubin-1749329
О 4-ом дополнении вообще впервые слышу.
Зачем, у них на UE4 была идеальная оптимизация и вообще не было багов на старте, что бывает крайне редко.
Учитывая как хорошо они вылизали оптимизон первой части, можно немного поверить в то, что они вылижут и вторую
Так в любом случае это повышение системок и опять же куча новых технических нюансов которые надо будет учитывать, лишняя трата времени и ресурсов (видишь игру на UE5 нормальной работы можно не ждать), а тут у них всё уже было отлажено.
У меня тоже был баг связанный со способностью заморозка, она не очень правильно работа, а так я вообще не встретил больше каких то проблем, и опять в сравнении с очень многими другими играми тут как раз можно с увереностью сказать что багов нет.
Да, системки - проблема, надо ждать конечную работу.
мрачность тоже хорошо, но налет юмора первой части очень к лицу. Не порезали б атмосферу
отлично! это мы ждем
Кайф, атомик это топ, еще очень жду сериал и хотелось бы увидеть новые книги по атомику и может настолки
Жду 4 ДЛК, признаться тянут они с дополнениями) 3 ДЛК просто с удовольствием прошел, даже не обращал внимание на его недостатки, нравится сама атмосфера игры - альтернативного СССР, который ушел в развитие науки и техники)
Шикарная новость - уверен что игра выйдет отличная, особенно если её не будут торопится выпускать к каким-нибудь событиям, праздникам или "юбилеям".
Новость о 5 Анрыле конечно малость припугнула, однако помня насколько качественно был отполирован 4 Анрыл в текущей игре - подвохов не ожидаю, тем более что пройдёт года 3-4 и за это время к новому движку приноровятся все, кому не лень.
Опять помойный UE5.
28 год ууууу.пи пец ждать
28 год это уже УЕ6 или 7 будет. Так что смысла писать версии сейчас нет.
в 28 году УЕ6 или 7 5090 превратится в затычку как 1050 ти. Такое нам не надо, так ещё и дичайшие лаги в оптимизации будет.
и по твоему кто-то в здравом рассудке будет на свежем кое-как работающем движке разрабатывать игру?
по моему на несуществующем пока что движке, точно никто ничего не разрабатывает, но к тому времени может быть
Отличная новость, первая часть прям очень понравилась, переигрывал несколько раз.
Отличная игра, жду последнее ДЛС и вторую часть.
Надеюсь перестанут играть в мудацкие игры с эксклюзивностью.
И эти туда же. Уе5
Крайне рад таким новостям. Жду с нетерпением.
Очень хочется чтобы разработчики не снизили обороты во второй части игры так как они это сделали в 3 DLC, не сдавайтесь!
тяжеловато было если честно в первой,какие там там длк.
Для вас специально выпустили сталкер 2)
Какая мертвая? Игра может и не шедевр но очень атмосферная, все dlc прошел с удовольствием, на платину выбил, дополнения все шикарные, даже 2
Сталкер 2 действительно мусор в отличии от этой игры в которой есть интересные механики и головоломки и главное что всё отлично работает, про шикарнейший музон в игре я даже не говорю, в отличии от забагованного кривого выкидыша GSC.
Атмосферы 0. Отовсюду играют миксованные, советские хиты, которые буквально не затыкаются ни на секунду и мешают слушать фоновый эмбиент. Из DLC мне чуть-чуть понравились Чары морских глубин, а остальные либо бредовые,в плохом смысле слова (Узник Лимбо), либо очень слабые сюжетно (Инстинкт Истребления).
Правильно, куда же без бабки.
Жду последнее длс, интересна развязка, а что придумать для второй, я даже не знаю. Если историю с ХРАЗОМ закончат.
Какие же у нас толерантные люди!Никто не завопит что это наше,"Сделано в России"
!!! но знаю то ВСЕ!!!
Кипр резко стало Сделано в р? Чёт новое. И тебе какая разница , если ты с Макеевки укр, нын. дэнэрэ(которого даже на бумаге для России не существует и все там никто и звать их никак ^_^) . 10 лет прошло, быстро переобулся, паспорт укр и укр свидетельство о рождении спалить уже успел?
Мыкола не знает, что разработчики сралкера2 из Чехии?)
Атомик Харт был официально представлен на главной презентации именно в Москве, а не в Кипре. Официальный релиз есть в ВК Плэй, а не в "кипр-плэй")).
Они там находится только чтобы обойти санкции, не более того.
Кстати, чей Крым, не подскажешь?) Я туда еду в отпуск летом. А ты едешь?) Или из дома нельзя выйти, чтобы бусик не забрал?)
Прохожу сейчас. Лор эпичный, но геймплей утомляет. Особенно шутерная часть. В целом пока лучшее из шутеров, что играл за последние пару лет
То, что в разработке находится Атомик Харт 2 - это хорошо. Но сильно пугает слух, который говорит о том, что они перейдут на Unreal Engine 5. Ну, если они применяют такой же подход к оптимизации, как первой игры, то, в принципе, можно не переживать.
Если нанять сотрудника, который имеет опыт и навык с этим движком, то он ничем не отличается от любого другого, прошли те времена, когда средний программист мог быть и дизайнером, и сисадмином, и маркетологом, движок требует опыта именно на нем, аналогичный на крайенджин или упаси господи юнити не подойдет и навыки создания лендингов тоже мимо)
Лишь бы только мрачность сохранили. Шутки в игре хороши и ДЛС тоже, но их становится уже все больше и очень легко можно перегнуть ту грань, когда игра скатывается в клоунаду.
Ну и надеюсь, что сюжета будет больше. Не в плане болтовни, а именно сюжетных моментов.
В Стиме то будет доступна? // Алексей Смирнов
Ну как знать. // Алексей Щёлоков
Алексей, В америке доступна,для снг нет и вилимо не будет.
Кстати интересный факт,атомик,учитывая что он не выпускался в стиме для нас,окупился выше положенного в том же вк плей.Так что чихать они хотели на вас стимдрочеров. // Влад Винчестер
Ну все хрен на относительно старых ПК пойдет...
Первая на торренте то есть уже?
неа,денуво же.
Есть, но там забагованный альфа билд.
купи акк с game pass и играй, если нет желания покупать лицуху
цена вопроса 10р., лол
Давай я заплачу тебе 10 руб. подари мне ее в стиме
Может и правда сделают нормальное продолжение, а не клоунаду с нелепым сюжетом, с простейшими боссами и толпами одинаковых врагов.
Средняя игра, которая эксплуатирует ностальгию по русско-советской эстетике, но с таким плохим юмором, что тяжело воспринимать игру серьезно. Очень сильно переборщили создатели с фансервисом, отсылками и прочей внешней шелухой (только блин песни Цоя туда не вставили или Горшка, чтобы наверняка было)
(Я так думаю, что создали игру чисто по одной идее: "А давайте зафигачим игру, где враги будут игрушки из советского детства!")
Насчет Цоя не знаю, а песню Лесник, в виде истории, в записке вставили.
Полностью поддерживаю. Хотя если так взглянуть, любая игра эксплуатирует какой-либо сеттинг, просто не всем наверное совковый сеттинг нравится, особенно кто в нем вырос.
На меня эти пятиэтажки и гнилые Уралы ещё со Сталкера тоску наводили, потому что я вырос среди них, и мне уютнее и приятнее было побегать в Монтане, гоняя культистов, или в Хитмане по всему миру или в Скайриме, чем по этим облезлым халупам с обоссаными подъездами искать "артефакты".
В эту игру не играл, потому что она целиком рассчитана на тех, кто в совке не был, но что-то слышал о том, как оно могло бы быть и ностальгеров по песенкам.
Если бы был нейтральный мир, по каким-нибудь Стругацким, возможно игра была бы даже лучше. Совок не может восприниматься нейтрально, потому что это не просто страна, а образ мышления.
Первая часть была симуляторов статтеров. Вторая не будет нарушать устоявшиеся традиции 💩
хз где ты там статтеры увидел. Даже в замесах ничего нет. Разве что какие то редкие.
Чувак наверное думает что подгрузки при смене уровней это статтеры. Вот раньше хорошо было - ни каких статтеров, просто всюду экраны загрузки по паре минут вставляли и всё.
Ну да, наверно. У меня так с Сайлент Хиллом 2 было. Тут все писали мол стеттеры постоянно. А я прям специально смотрел в какой момент они появляются и как правило это были подгрузки локации в одних и тех же местах. Ну ничего удивительного как бы. Да, может немного неприятно, но у вас же игра сделана как бы непрерывным геймплеем. Экранов загрузки вообще нет в игре. Можно всю игру непрерывно пройти как фильм от и до. Ну круто же.
Ну вот из-за таких как вы и выходят потом всякие Stalker 2, где "просто подгрузки уровней" идут
Ага, каждую минуту перед каждой дверью "загрузка новой локации", чушь не несите