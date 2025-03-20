ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomic Heart 2 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.8 19 оценок

Появились предполагаемые детали о сиквеле Atomic Heart - смена времён года, Unreal Engine 5 и мрачная атмосфера

butcher69 butcher69

Atomic Heart 2 уже в разработке, и, похоже, Mundfish готовит нечто по-настоящему амбициозное. Об этом рассказал игровой блогер Алексей Макаренков, отметив, что студия активно трудится над несколькими проектами во вселенной Atomic Heart, но именно вторая часть является главным приоритетом.

Сиквел создаётся на Unreal Engine 5, что обещает значительный скачок в графике и детализации. По словам Алексея, игра сохранит альтернативный СССР в стиле ретрофутуризма, но станет мрачнее и брутальнее.

Проект уже достиг стадии вертикального среза, что означает наличие чёткого видения игры и готовности ключевых механик. В Atomic Heart 2 вернутся знакомые персонажи, появится смена времён года, а также, возможно, новая техника для исследования мира. Официальный анонс может состояться уже в этом году.

164
88
Комментарии: 88
Ваш комментарий
EvgeniiV

Ещё последнее DLC ждём в первой части

54
911viper

4-е? Есть какая ни будь инфа о нём?

0
qenxdi 911viper

ты буквально находишься на сайте, где есть инфа о нем). Наверное очень сложно полазить по нескольким ссылкам)

0
911viper qenxdi

Где? Покажи. Из последних важных новостей об игре - это релизный трейлер третьего дополнения. https://www.playground.ru/atomic_heart/news/major_otpravlyaetsya_pod_vodu_novyj_vzryvnoj_trejler_atomic_heart_posvyatili_vyhodu_dopolneniya_chary_morskih_glubin-1749329

О 4-ом дополнении вообще впервые слышу.

-1
ivilian 911viper
0
saa0891
Unreal Engine 5

Зачем, у них на UE4 была идеальная оптимизация и вообще не было багов на старте, что бывает крайне редко.

26
Hevin

Учитывая как хорошо они вылизали оптимизон первой части, можно немного поверить в то, что они вылижут и вторую

36
Комментарий удален
saa0891 Hevin

Так в любом случае это повышение системок и опять же куча новых технических нюансов которые надо будет учитывать, лишняя трата времени и ресурсов (видишь игру на UE5 нормальной работы можно не ждать), а тут у них всё уже было отлажено.

-3
saa0891 PolGhost

У меня тоже был баг связанный со способностью заморозка, она не очень правильно работа, а так я вообще не встретил больше каких то проблем, и опять в сравнении с очень многими другими играми тут как раз можно с увереностью сказать что багов нет.

-3
Hevin saa0891

Да, системки - проблема, надо ждать конечную работу.

-4
AlrightRathar

мрачность тоже хорошо, но налет юмора первой части очень к лицу. Не порезали б атмосферу

18
Tommy.
16
My life is a game

отлично! это мы ждем

13
Floww

Кайф, атомик это топ, еще очень жду сериал и хотелось бы увидеть новые книги по атомику и может настолки

7
Аргонафт

Жду 4 ДЛК, признаться тянут они с дополнениями) 3 ДЛК просто с удовольствием прошел, даже не обращал внимание на его недостатки, нравится сама атмосфера игры - альтернативного СССР, который ушел в развитие науки и техники)

6
qDan

Шикарная новость - уверен что игра выйдет отличная, особенно если её не будут торопится выпускать к каким-нибудь событиям, праздникам или "юбилеям".

Новость о 5 Анрыле конечно малость припугнула, однако помня насколько качественно был отполирован 4 Анрыл в текущей игре - подвохов не ожидаю, тем более что пройдёт года 3-4 и за это время к новому движку приноровятся все, кому не лень.

6
Vetrjak

Опять помойный UE5.

5
kaka qp0H

28 год ууууу.пи пец ждать

4
Dimitry Arsenev

28 год это уже УЕ6 или 7 будет. Так что смысла писать версии сейчас нет.

-1
Zick211 Dimitry Arsenev

в 28 году УЕ6 или 7 5090 превратится в затычку как 1050 ти. Такое нам не надо, так ещё и дичайшие лаги в оптимизации будет.

-3
VIONICK08 Dimitry Arsenev

и по твоему кто-то в здравом рассудке будет на свежем кое-как работающем движке разрабатывать игру?

2
Dimitry Arsenev VIONICK08

по моему на несуществующем пока что движке, точно никто ничего не разрабатывает, но к тому времени может быть

0
Silent Sergey

Отличная новость, первая часть прям очень понравилась, переигрывал несколько раз.

2
Кей Овальд

Отличная игра, жду последнее ДЛС и вторую часть.
Надеюсь перестанут играть в мудацкие игры с эксклюзивностью.

1
ЧГК

И эти туда же. Уе5

1
dmhak

Крайне рад таким новостям. Жду с нетерпением.
Очень хочется чтобы разработчики не снизили обороты во второй части игры так как они это сделали в 3 DLC, не сдавайтесь!

1
denius4

тяжеловато было если честно в первой,какие там там длк.

0
Комментарий удален
Simondemon

Для вас специально выпустили сталкер 2)

14
CRAZY rock GAME

Какая мертвая? Игра может и не шедевр но очень атмосферная, все dlc прошел с удовольствием, на платину выбил, дополнения все шикарные, даже 2

11
Комментарий удален
saa0891 Jarvis666

Сталкер 2 действительно мусор в отличии от этой игры в которой есть интересные механики и головоломки и главное что всё отлично работает, про шикарнейший музон в игре я даже не говорю, в отличии от забагованного кривого выкидыша GSC.

10
Jarvis666 CRAZY rock GAME

Атмосферы 0. Отовсюду играют миксованные, советские хиты, которые буквально не затыкаются ни на секунду и мешают слушать фоновый эмбиент. Из DLC мне чуть-чуть понравились Чары морских глубин, а остальные либо бредовые,в плохом смысле слова (Узник Лимбо), либо очень слабые сюжетно (Инстинкт Истребления).

-12
vzglydizugla

Правильно, куда же без бабки.

0
6363

Жду последнее длс, интересна развязка, а что придумать для второй, я даже не знаю. Если историю с ХРАЗОМ закончат.

0
denius4

Какие же у нас толерантные люди!Никто не завопит что это наше,"Сделано в России"

!!! но знаю то ВСЕ!!!

0
Kokoprime1991

Кипр резко стало Сделано в р? Чёт новое. И тебе какая разница , если ты с Макеевки укр, нын. дэнэрэ(которого даже на бумаге для России не существует и все там никто и звать их никак ^_^) . 10 лет прошло, быстро переобулся, паспорт укр и укр свидетельство о рождении спалить уже успел?

-7
qenxdi Kokoprime1991

Мыкола не знает, что разработчики сралкера2 из Чехии?)

Атомик Харт был официально представлен на главной презентации именно в Москве, а не в Кипре. Официальный релиз есть в ВК Плэй, а не в "кипр-плэй")).

Они там находится только чтобы обойти санкции, не более того.

Кстати, чей Крым, не подскажешь?) Я туда еду в отпуск летом. А ты едешь?) Или из дома нельзя выйти, чтобы бусик не забрал?)

8
pump_plus

Прохожу сейчас. Лор эпичный, но геймплей утомляет. Особенно шутерная часть. В целом пока лучшее из шутеров, что играл за последние пару лет

0
Никита Дроздоvv

То, что в разработке находится Атомик Харт 2 - это хорошо. Но сильно пугает слух, который говорит о том, что они перейдут на Unreal Engine 5. Ну, если они применяют такой же подход к оптимизации, как первой игры, то, в принципе, можно не переживать.

-1
Владимир Караганда

Если нанять сотрудника, который имеет опыт и навык с этим движком, то он ничем не отличается от любого другого, прошли те времена, когда средний программист мог быть и дизайнером, и сисадмином, и маркетологом, движок требует опыта именно на нем, аналогичный на крайенджин или упаси господи юнити не подойдет и навыки создания лендингов тоже мимо)

-1
stalker0072008

Лишь бы только мрачность сохранили. Шутки в игре хороши и ДЛС тоже, но их становится уже все больше и очень легко можно перегнуть ту грань, когда игра скатывается в клоунаду.

Ну и надеюсь, что сюжета будет больше. Не в плане болтовни, а именно сюжетных моментов.

-1
Пользователь ВКонтакте

В Стиме то будет доступна? // Алексей Смирнов

-2
Пользователь ВКонтакте

Ну как знать. // Алексей Щёлоков

-2
Пользователь ВКонтакте

Алексей, В америке доступна,для снг нет и вилимо не будет.
Кстати интересный факт,атомик,учитывая что он не выпускался в стиме для нас,окупился выше положенного в том же вк плей.Так что чихать они хотели на вас стимдрочеров. // Влад Винчестер

-2
malars0
Unreal Engine 5

Ну все хрен на относительно старых ПК пойдет...

-3
NorutaUz

Первая на торренте то есть уже?

-6
SubaruBrzDream

неа,денуво же.

1
saa0891

Есть, но там забагованный альфа билд.

3
Silvery_Akir

купи акк с game pass и играй, если нет желания покупать лицуху

-2
r0b0tf00t

цена вопроса 10р., лол

-5
NorutaUz r0b0tf00t

Давай я заплачу тебе 10 руб. подари мне ее в стиме

3
DemandingRufus

Может и правда сделают нормальное продолжение, а не клоунаду с нелепым сюжетом, с простейшими боссами и толпами одинаковых врагов.

-18
Генерал Анатолий

Средняя игра, которая эксплуатирует ностальгию по русско-советской эстетике, но с таким плохим юмором, что тяжело воспринимать игру серьезно. Очень сильно переборщили создатели с фансервисом, отсылками и прочей внешней шелухой (только блин песни Цоя туда не вставили или Горшка, чтобы наверняка было)

(Я так думаю, что создали игру чисто по одной идее: "А давайте зафигачим игру, где враги будут игрушки из советского детства!")

-21
Sargal

Насчет Цоя не знаю, а песню Лесник, в виде истории, в записке вставили.

0
tango7

Полностью поддерживаю. Хотя если так взглянуть, любая игра эксплуатирует какой-либо сеттинг, просто не всем наверное совковый сеттинг нравится, особенно кто в нем вырос.
На меня эти пятиэтажки и гнилые Уралы ещё со Сталкера тоску наводили, потому что я вырос среди них, и мне уютнее и приятнее было побегать в Монтане, гоняя культистов, или в Хитмане по всему миру или в Скайриме, чем по этим облезлым халупам с обоссаными подъездами искать "артефакты".
В эту игру не играл, потому что она целиком рассчитана на тех, кто в совке не был, но что-то слышал о том, как оно могло бы быть и ностальгеров по песенкам.
Если бы был нейтральный мир, по каким-нибудь Стругацким, возможно игра была бы даже лучше. Совок не может восприниматься нейтрально, потому что это не просто страна, а образ мышления.

-2
полечка полинка

Первая часть была симуляторов статтеров. Вторая не будет нарушать устоявшиеся традиции 💩

-24
cthulhu42

хз где ты там статтеры увидел. Даже в замесах ничего нет. Разве что какие то редкие.

4
Dimitry Arsenev cthulhu42

Чувак наверное думает что подгрузки при смене уровней это статтеры. Вот раньше хорошо было - ни каких статтеров, просто всюду экраны загрузки по паре минут вставляли и всё.

1
cthulhu42 Dimitry Arsenev

Ну да, наверно. У меня так с Сайлент Хиллом 2 было. Тут все писали мол стеттеры постоянно. А я прям специально смотрел в какой момент они появляются и как правило это были подгрузки локации в одних и тех же местах. Ну ничего удивительного как бы. Да, может немного неприятно, но у вас же игра сделана как бы непрерывным геймплеем. Экранов загрузки вообще нет в игре. Можно всю игру непрерывно пройти как фильм от и до. Ну круто же.

0
полечка полинка Dimitry Arsenev

Ну вот из-за таких как вы и выходят потом всякие Stalker 2, где "просто подгрузки уровней" идут

0
полечка полинка cthulhu42

Ага, каждую минуту перед каждой дверью "загрузка новой локации", чушь не несите

0