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Atomic Heart 2 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.8 152 оценки

Расширенная версия анонса Atomic Heart 2 показывает ранний геймплей игры и тизерит финальное DLC для первой части

Gutsz Gutsz

На Summer Game Fest 2025 студия Mundfish уже представила Atomic Heart 2 — продолжение своей футуристической антиутопии. Однако теперь разработчики выпустили расширенную версию презентации, в которой основатель студии Роберт Багратуни подробнее рассказал о своих проектах и впервые показал фрагменты геймплея сиквела.

Возвращение в безумие: Mundfish представила взрывной трейлер Atomic Heart 2

Фрагмент с геймплеем Atomic Heart 2:

Презентация стала частью обновлённого Mundfish Showcase 2025, где были также представлены проекты The CUBE и ILL, создаваемый совместно с Team Clout под новым издательским лейблом Mundfish Powerhouse.

Полная версия расширенной презентации:

Главной темой ролика стала Atomic Heart 2. Впервые можно увидеть, пусть и на несколько секунд, настоящий геймплей, в котором внимание привлекает повышенная динамика боёв, более агрессивный ИИ и общее визуальное совершенствование движка. Разработчики подчёркивают, что сиквел не просто продолжает сюжет, но и значительно расширяет механику: как боевую, так и исследовательскую.

Немного хвалебной статистики Atomic Heart:

Кроме того, Mundfish официально подтвердила, что для оригинальной Atomic Heart выйдет ещё одно, финальное DLC, которое завершит сюжетную линию. Подробности дополнения, включая название и дату релиза, пока не раскрываются.

Atomic Heart 2 пока не имеет официальной даты выхода. Игра разрабатывается для ПК и современных консолей, включая PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

41
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Первую купил в ВК плей, со всеми DLC, жду когда выйдет последнее DLC, потом буду проходить взапой! 😉😁 Вторую тоже буду брать в ВК плей. Поддержу наш игропром и сервис, пускай развивается. ✊

13
hpi

Он не наш(

2
Blue Rose hpi

Киприотский, вроде.

1
My life is a game

круто, очень круто, особенно
1)нет денуво у игры - пираты чисто в теории смогут поиграть бесплатно(но это не точно)
2)доступна в рф регионе

8
Hаn Solo

люди, кони, чернуха, жопа, трэш-трёп, мат - обычное стандартное гафнецо

5
xmyr4ik

Первая часть есть в def , версии в зеленом магазине , но лучше купить и не жопмтся деф версия дно .

3
My life is a game xmyr4ik

да у меня то лицуха
я за братьев своих меньших

2
Боярынъ

Они вообще денуво собираются с первой части убирать?

3
My life is a game

cкорее всего она вечная, как у мгс 5 фантом пейн (METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN)
игра 2015 года с денуво
хотя взломана
но денуво стоит

3
666ANUBIS666

Главное, чтобы не просрали атмосферу первой части. Главное, чтобы не обосрались с оптимизацией, раз пилят игру на UE5

1
gameplaynostalgia

Никогда ещё не было в игровой индустрии, чтобы показали трейлер следующей части, геймплей крохотный, но никакого тизера последнего дополнения к прошлой части. То есть по сути мы знаем про вторую часть БОЛЬШЕ чем про финал истории ПРОШЛОЙ игры... мда.

Well-knownWeller

Как же хорошо выглядит обнова call of duty warzone

Bambaleila

если они опять впихнут лимбо в игру, это будет фэйл. Какой же бред был в длц, в игре еще норм, а вот в длц прям кринжатина

6363

Очень крутая преза. Жду все но особенно ILL и последнее длс, которое завершит основную историю атомика. Кстати сейчас скидка и золотое издание со всеми длс можно купить за 1500 дерзайте, ведь денуво не уберут.

Рикочико

Питерские дореволюционные дома. Уже не такое пренебрежительное отношение к игре.