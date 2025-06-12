Расширенная версия анонса Atomic Heart 2 показывает ранний геймплей игры и тизерит финальное DLC для первой части

На Summer Game Fest 2025 студия Mundfish уже представила Atomic Heart 2 — продолжение своей футуристической антиутопии. Однако теперь разработчики выпустили расширенную версию презентации, в которой основатель студии Роберт Багратуни подробнее рассказал о своих проектах и впервые показал фрагменты геймплея сиквела.
Фрагмент с геймплеем Atomic Heart 2:
Презентация стала частью обновлённого Mundfish Showcase 2025, где были также представлены проекты The CUBE и ILL, создаваемый совместно с Team Clout под новым издательским лейблом Mundfish Powerhouse.
Полная версия расширенной презентации:
Главной темой ролика стала Atomic Heart 2. Впервые можно увидеть, пусть и на несколько секунд, настоящий геймплей, в котором внимание привлекает повышенная динамика боёв, более агрессивный ИИ и общее визуальное совершенствование движка. Разработчики подчёркивают, что сиквел не просто продолжает сюжет, но и значительно расширяет механику: как боевую, так и исследовательскую.
Немного хвалебной статистики Atomic Heart:
Кроме того, Mundfish официально подтвердила, что для оригинальной Atomic Heart выйдет ещё одно, финальное DLC, которое завершит сюжетную линию. Подробности дополнения, включая название и дату релиза, пока не раскрываются.
Atomic Heart 2 пока не имеет официальной даты выхода. Игра разрабатывается для ПК и современных консолей, включая PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Первую купил в ВК плей, со всеми DLC, жду когда выйдет последнее DLC, потом буду проходить взапой! 😉😁 Вторую тоже буду брать в ВК плей. Поддержу наш игропром и сервис, пускай развивается. ✊
Он не наш(
Киприотский, вроде.
круто, очень круто, особенно
1)нет денуво у игры - пираты чисто в теории смогут поиграть бесплатно(но это не точно)
2)доступна в рф регионе
люди, кони, чернуха, жопа, трэш-трёп, мат - обычное стандартное гафнецо
Первая часть есть в def , версии в зеленом магазине , но лучше купить и не жопмтся деф версия дно .
да у меня то лицуха
я за братьев своих меньших
Они вообще денуво собираются с первой части убирать?
cкорее всего она вечная, как у мгс 5 фантом пейн (METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN)
игра 2015 года с денуво
хотя взломана
но денуво стоит
Главное, чтобы не просрали атмосферу первой части. Главное, чтобы не обосрались с оптимизацией, раз пилят игру на UE5
Никогда ещё не было в игровой индустрии, чтобы показали трейлер следующей части, геймплей крохотный, но никакого тизера последнего дополнения к прошлой части. То есть по сути мы знаем про вторую часть БОЛЬШЕ чем про финал истории ПРОШЛОЙ игры... мда.
Как же хорошо выглядит обнова call of duty warzone
если они опять впихнут лимбо в игру, это будет фэйл. Какой же бред был в длц, в игре еще норм, а вот в длц прям кринжатина
Очень крутая преза. Жду все но особенно ILL и последнее длс, которое завершит основную историю атомика. Кстати сейчас скидка и золотое издание со всеми длс можно купить за 1500 дерзайте, ведь денуво не уберут.
Питерские дореволюционные дома. Уже не такое пренебрежительное отношение к игре.