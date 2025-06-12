Расширенная версия анонса Atomic Heart 2 показывает ранний геймплей игры и тизерит финальное DLC для первой части

На Summer Game Fest 2025 студия Mundfish уже представила Atomic Heart 2 — продолжение своей футуристической антиутопии. Однако теперь разработчики выпустили расширенную версию презентации, в которой основатель студии Роберт Багратуни подробнее рассказал о своих проектах и впервые показал фрагменты геймплея сиквела.

Фрагмент с геймплеем Atomic Heart 2:

Презентация стала частью обновлённого Mundfish Showcase 2025, где были также представлены проекты The CUBE и ILL, создаваемый совместно с Team Clout под новым издательским лейблом Mundfish Powerhouse.

Полная версия расширенной презентации:

Главной темой ролика стала Atomic Heart 2. Впервые можно увидеть, пусть и на несколько секунд, настоящий геймплей, в котором внимание привлекает повышенная динамика боёв, более агрессивный ИИ и общее визуальное совершенствование движка. Разработчики подчёркивают, что сиквел не просто продолжает сюжет, но и значительно расширяет механику: как боевую, так и исследовательскую.

Немного хвалебной статистики Atomic Heart:

Кроме того, Mundfish официально подтвердила, что для оригинальной Atomic Heart выйдет ещё одно, финальное DLC, которое завершит сюжетную линию. Подробности дополнения, включая название и дату релиза, пока не раскрываются.

Atomic Heart 2 пока не имеет официальной даты выхода. Игра разрабатывается для ПК и современных консолей, включая PlayStation 5 и Xbox Series X|S.