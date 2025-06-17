Сколько ждать выхода продолжения Atomic Heart? Руководитель Mundfish рассказал на какой стадии производства сиквел

В недавнем интервью генеральный директор Mundfish Роберт Багратуни пролил свет на текущее состояние разработки Atomic Heart 2. По словам главы студии, работа над проектом находится примерно на середине пути. Команда активно занимается подготовкой к внутренним тестированиям, чтобы как можно раньше начать отладку ключевых механик и оценить, насколько органично сочетаются элементы боевой системы, исследования и ролевой составляющей.

Особый акцент разработчики делают на новых механиках, которые, по словам Багратуни, выходят за рамки традиционного шутера. В сиквеле планируется усилить роль исследования мира и углубить RPG-элементы. В студии признают, что главные трудности ещё впереди: предстоит проверить на практике, как сочетаются инновации с привычным игровым процессом и насколько гармоничным получится итоговый опыт.

Учитывая современные стандарты игровой индустрии и сложность заявленных задач — от проработки масштабного мира до интеграции необычных механик и многоуровневых систем — можно предположить, что команде Mundfish потребуется не менее двух-трёх лет для завершения производства. Таким образом, даже при активной фазе работы релиз Atomic Heart 2 вряд ли стоит ожидать раньше 2027 года.

Подробности о нововведениях и возвращении знакомых героев во второй части можно найти в другом нашем материале, где Багратуни поделился видением развития вселенной Atomic Heart.

Официально разработчики пока не называют даже примерных сроков релиза, ограничиваясь заявлением о том, что Atomic Heart 2 создаётся для ПК и консолей. Ожидается, что новые подробности о ходе разработки станут известны в ближайшие годы.