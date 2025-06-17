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Atomic Heart 2 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.9 168 оценок

Сколько ждать выхода продолжения Atomic Heart? Руководитель Mundfish рассказал на какой стадии производства сиквел

Gutsz Gutsz

В недавнем интервью генеральный директор Mundfish Роберт Багратуни пролил свет на текущее состояние разработки Atomic Heart 2. По словам главы студии, работа над проектом находится примерно на середине пути. Команда активно занимается подготовкой к внутренним тестированиям, чтобы как можно раньше начать отладку ключевых механик и оценить, насколько органично сочетаются элементы боевой системы, исследования и ролевой составляющей.

Расширенная версия анонса Atomic Heart 2 показывает ранний геймплей игры и тизерит финальное DLC для первой части

Особый акцент разработчики делают на новых механиках, которые, по словам Багратуни, выходят за рамки традиционного шутера. В сиквеле планируется усилить роль исследования мира и углубить RPG-элементы. В студии признают, что главные трудности ещё впереди: предстоит проверить на практике, как сочетаются инновации с привычным игровым процессом и насколько гармоничным получится итоговый опыт.

Учитывая современные стандарты игровой индустрии и сложность заявленных задач — от проработки масштабного мира до интеграции необычных механик и многоуровневых систем — можно предположить, что команде Mundfish потребуется не менее двух-трёх лет для завершения производства. Таким образом, даже при активной фазе работы релиз Atomic Heart 2 вряд ли стоит ожидать раньше 2027 года.

Подробности о нововведениях и возвращении знакомых героев во второй части можно найти в другом нашем материале, где Багратуни поделился видением развития вселенной Atomic Heart.

Генеральный директор Mundfish раскрывает интригующие подробности Atomic Heart 2: новые механики и знакомые персонажи

Официально разработчики пока не называют даже примерных сроков релиза, ограничиваясь заявлением о том, что Atomic Heart 2 создаётся для ПК и консолей. Ожидается, что новые подробности о ходе разработки станут известны в ближайшие годы.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Руслан Меркулов 2

а что толку они душу из игры выдернули сделали какую-то тупую Американщину судя по трейлеру

9
Gelyr

Ох уж этот бездуховный запад...

4
Игорь Болонев

Роберт Ашотович ни чего толком так и не сказал выходит?

2
sa1958

Ещё долго.

2
6363

Года через 2-3 думаю