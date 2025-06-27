В Atomic Heart 2 будет гораздо больший мир с динамической погодой и временем

После анонса Atomic Heart 2 на Summer Game Fest 2025 портал Wccftech взял интервью у основателя, генерального директора и игрового директора Mundfish Роберта Багратуни, чьи интервью часто публиковались в ходе разработки первой части, чтобы узнать больше о продолжении популярного шутера от первого лица.

В Atomic Heart 2 больший акцент будет сделать на элементах ролевой игры и более крупный, более динамичный мир.

Мы представляем более расширенный слой RPG в Atomic Heart 2, но мы делаем это в стиле Mundfish — интегрируем в мир и опыт, а не накладываем поверх просто ради сложности. «Живой мир» означает, что мы хотим, чтобы мир ощущался не как фон, а как отзывчивая, развивающаяся система. Что касается элементов RPG — мы стремимся к более глубокой настройке оружия, деревьям навыков и путям прогресса, которые позволяют игрокам формировать свой стиль игры гораздо больше, чем раньше. Когда мы говорим о «различных действиях», мы имеем в виду вещи, которые вознаграждают любопытство: вещи, которые можно делать между основными миссиями. Но всегда в угоду основному опыту — мы не превращаем ее в игру с открытым миром в стиле контрольного списка. Все по-прежнему имеет тот ручной, сюрреалистический тон, которого ожидают фанаты. Atomic Heart 2 предложит игрокам больше свободы действий, чем раньше. Выбор имеет значение, и ваши действия могут повлиять на то, как будут развиваться определённые события или миссии. Что касается компаньонов... на этот вопрос сложно ответить без спойлеров. Скажем так: вы не будете совсем одни.



Игра гораздо более открыта по своей структуре. Мы строим более крупные, взаимосвязанные пространства, которые предлагают больше свободы в том, как вы исследуете, посещаете и взаимодействуете с различными системами - транспортные средства, инструменты перемещения и новая вертикальность являются частью этого. Есть основной повествовательный путь, но также много места для открытий и повторного прохождения. Мы пока не готовы раскрыть все системы окружения, но ожидаем, что более динамичные элементы, такие как время суток и погода, будут играть роль в формировании как настроения, так и игрового процесса. Тем не менее, все по-прежнему основано на истории и логике мира - масштаб нужен для погружения, а не для того, чтобы подавлять его.

Багратуни также сказал, что Atomic Heart 2 выйдет «через несколько лет», отчасти потому, что команда хочет улучшить полировку сиквела, сделать его более плотным и захватывающим.