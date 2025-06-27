В Atomic Heart 2 будет гораздо больший мир с динамической погодой и временем

После анонса Atomic Heart 2 на Summer Game Fest 2025 портал Wccftech взял интервью у основателя, генерального директора и игрового директора Mundfish Роберта Багратуни, чьи интервью часто публиковались в ходе разработки первой части, чтобы узнать больше о продолжении популярного шутера от первого лица.
В Atomic Heart 2 больший акцент будет сделать на элементах ролевой игры и более крупный, более динамичный мир.
Мы представляем более расширенный слой RPG в Atomic Heart 2, но мы делаем это в стиле Mundfish — интегрируем в мир и опыт, а не накладываем поверх просто ради сложности. «Живой мир» означает, что мы хотим, чтобы мир ощущался не как фон, а как отзывчивая, развивающаяся система. Что касается элементов RPG — мы стремимся к более глубокой настройке оружия, деревьям навыков и путям прогресса, которые позволяют игрокам формировать свой стиль игры гораздо больше, чем раньше. Когда мы говорим о «различных действиях», мы имеем в виду вещи, которые вознаграждают любопытство: вещи, которые можно делать между основными миссиями. Но всегда в угоду основному опыту — мы не превращаем ее в игру с открытым миром в стиле контрольного списка. Все по-прежнему имеет тот ручной, сюрреалистический тон, которого ожидают фанаты. Atomic Heart 2 предложит игрокам больше свободы действий, чем раньше. Выбор имеет значение, и ваши действия могут повлиять на то, как будут развиваться определённые события или миссии. Что касается компаньонов... на этот вопрос сложно ответить без спойлеров. Скажем так: вы не будете совсем одни.
Игра гораздо более открыта по своей структуре. Мы строим более крупные, взаимосвязанные пространства, которые предлагают больше свободы в том, как вы исследуете, посещаете и взаимодействуете с различными системами - транспортные средства, инструменты перемещения и новая вертикальность являются частью этого. Есть основной повествовательный путь, но также много места для открытий и повторного прохождения. Мы пока не готовы раскрыть все системы окружения, но ожидаем, что более динамичные элементы, такие как время суток и погода, будут играть роль в формировании как настроения, так и игрового процесса. Тем не менее, все по-прежнему основано на истории и логике мира - масштаб нужен для погружения, а не для того, чтобы подавлять его.
Багратуни также сказал, что Atomic Heart 2 выйдет «через несколько лет», отчасти потому, что команда хочет улучшить полировку сиквела, сделать его более плотным и захватывающим.
Фактически, большие пустые миры - далеко не всегда нужно, как показывает опыт многих игр, где пошла мода делать их для галочки, а на деле очень мало кто умеет делать действительно годные интересные оупенворлды.
То же касается и "эрпогэ-составляющей" которую тожевсе повадились пихать везде куда попало, потому что такая мода пошла, не задумываясь нужно оно или нет и как это вообще правильно делать
Поэтому, лучше бы сосредоточись на сюжете и экшене.
Отлично подмечено, кэп! Особенно ещё не видя игры и не понимая что она из себя будет на деле 🤦 ......................................
Шарики будут взрываться или нет? :))
Первую дропнул после робота, который мне люлей вклеил 4 раза, а я так и не понял как его ульту парировать, и это после увлекательного получасового поиска прохода на однообразные этажи // Чёрный Пласч
На счёт RPG составляющей ничего не умею, но чувак которому наставили клоунских смайлов прав. Первая часть понравилась, но хуже открытого мира я там не видел. Абсолютно пустой, возраждающиеся роботы, сайд квестов которые могли бы разбавить уныние и быть дополнение к основной истории как GoW, GoW Ragnarek нету, транспорт дрисня, большую часть времени бегал пешком. Уже не помню но нету быстрого перемещения. Полигоны да, хорошие. Ну и Пазики, стелы, памятники СССР выглядят отлично. Надеюсь в сиквеле они не только в ширь пойдут, но и в глубину.
1) В первой части нет открытого мира 🤦
2)...возрождающиеся роботы были только по прилёту других робо-пчёл которые ...внимание.. чинили тех кого ты разбил.. и то не всех.. такая механика.
Мир не должен быть больше, он должен быть живее и более наполнен контентом. Чë толку от огромных, мëртвых локаций, где единственным, живым персонажем, который на что-то влияет, являешься ты. Считаю что нужны какие-то неожиданные встречи(как с союзниками, так и врагами), может даже резкие изменения ландшафта и т.д.
А когда карта 1х1км вы орёте что она маленькая и это "не открытый мир".. давай больше... 🤦
Но такой же пустой и нужный только для галочки?
Крутая игра, очень жду. Первая часть понравилась, эстетика союза в миксе с фантастикой выглядит очень круто. Многие ругают игру, а по мне всё классно в ней было, да, немного недочёты как для первого проекта, но скажите мне игру без изъянов? Таких просто нет, даже ААА игры поносят, я уже молчу про надоедливые песочницы Юбисофта бестолковые и заканчивая нудным высером сралкер2 в который играть можно только под дулом пистолета..
Атомик сразу мне понравился, думаю в новой части они преодолеют планку и игра станет ещё круче, очень жду, Мундфиш могут в качество.