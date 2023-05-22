В Steam вышел необычный гибрид Vampire Survivors и Atomic Heart, который продают за копейки ©

Похоже, что неизвестные инди-разработчики решили воспользоваться популярностью Vampire Survivors. Вместо того чтобы делать очередной клон хитового рогалика, они решили пойти более крективным путем, объединив залипательный минимализм оригинала с одни из главных релизов этого года — Atomic Heart. Необычный гибрид Vampire Survivors и Atomic Heart уже доступен для игры Steam, где его продают за копейки.

Рогалик от энтузиастов получил весьма прямолинейное название — Atomic Survivors. Разработчики описывают его, как "арена-шутер с минималистичным геймплеем". С геймплейной точки зрения перед нами узнаваемая формула Vampire Survivors, где игроки вынуждены сражаться против огромных волн врагов. Среди визуальных отличий игры можно заметить стилизованную под мультфильмы графику и собственно связь с Atomic Heart.

Главным героем Atomic Survivors выступает тот самый пионер из Atomic Heart, который появлялся в роликах со способностями в игре. В игре вам также нужно будет собирать полимер для улучшения способностей и истреблять волны роботов, которые визуально напоминают слегка измененный дизайн робота Вовчика.

Разработчики оригинального Atomic Heart пока никак не комментировали релиз Atomic Survivors. Создателем рогалика значится студия SMT Ent., которая до этого не выпускала игр, поэтому они вряд ли получали официально одобрения для своего проекта.