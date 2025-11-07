ЧАТ ИГРЫ
Atre: Dominance Wars 2026 г.
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика, Фэнтези
6.1 10 оценок

Atre: Dominance Wars, стратегии в духе Героев, удалось собрать $30 тысяч на Kickstarter - игра получит сюжетную компанию

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, студии Ironward удалось успешно собрать на Kickstarter нужную сумму для своей 4X-стратегии Atre: Dominance Wars.

Сумма в $30 тысяч была собрана на Kickstarter менее чем за 10 дней - теперь стратегия получит полноценную сюжетную компанию. На данный момент Kickstarter-компания продолжается: до её окончания остаётся ещё 20 дней.

Если разработчикам удастся собрать $60 тысяч, то они обещают заметно улучшить боевую систему в игре: например сделать больше боев в ближнем бою с необходимостью принимать решения в ходе боя (позиционирование, построения, заклинания).

