Появились новые подробности Atre: Dominance Wars - стратегии, которая вдохновляется Heroes of Might and Magic

Студия Iron Ward поделилась новыми подробностями стратегии Atre: Dominance Wars, которая вдохновляется серией Heroes of Might and Magic:

Разработчики подробнее рассказали про четыре фракции и сущности, которые будут доступны в игре:

Менар Ум

В год До Великого Слияния первые люди появились в мирах бытия. Их было миллионы, что сильно отличало их от Менар Умов сегодня. В отличие от мощных, крупных Менар Умов, которые были сформированы временем и магией, первобытные люди были меньше и слабее, с двумя руками и двумя ногами. Хрупкие, спотыкающиеся... Никто определенно не ожидал, что они станут доминирующим видом этого мира. Они были дневными существами - их зрение хорошо видело в свете и плохо в темноте. Они говорили своими ртами, как и Эролеки и Хаадары. Их основным языком был енохианский, который стал пережитком прошлого и скрыт в руинах, которые осмеливаются исследовать только самые любопытные.

Атре Мен (сущность резолюции) — обладает пониманием вещей и событий. Его влияние на окружающий мир минимально, он скорее собирает информацию и раскрывает ситуации. Знание истинной природы вещей и событий, раскрытие того, что скрыто под поверхностью, является сутью этого существа.

Вудар

Атре Вуд был ледяным миром, его заснеженные ландшафты и замерзшие поверхности отражали небо, создавая бесконечную зиму, белую пустоту. Столько холодный климат породил столь же холодных существ. Вудары были во многом похожи на себя сегодня. Физически выше людей и несколько иного телосложения. Пряди маны текут с их голов, как эфирные волосы, спускаясь по их гладкой коже; их тела легче, а конечности длиннее. С самого начала Вудары были переплетены с Маной, которая образовалась вокруг их тел в эфирном сиянии. Они были едины с ней, понимая ее значение с момента своего создания. Мана была повсюду, в твердом льду, ледяной воде и жестоких метелях. Каждый Вудар чувствовал это и знал "Сила мира - часть меня". Собраны и обладают самоконтролем.

Атре Вуд (сущность мастерства) - суть этого существа - улучшение действий и процессов для достижения цели как можно быстрее и эффективнее. Для нее нет каких-либо предрассудков и правил, она ориентирована на эволюцию знаний и навыков всех видов. Она стремится к совершенству эффективности.

Хаадар

Ландшафт Хаада гарантировал, что любая жизнь, которая должна была выжить, должна была пройти испытание огнем и пеплом. Чтобы хорошо адаптироваться или мгновенно погибнуть. Первоначальные Хаадары были возвышающимися гигантами с четырьмя руками. Одна пара громоздких рук из твердого камня использовалась для обращения с оружием, инструментами и шеями их врагов. Они выдавливали улыбку, когда кости ломались под их руками - им нравился звук ломающихся шей. Две другие руки были меньше, чаще всего использовались для управления заклинаниями. Концентрация маны в теле хаадар была настолько высока (из-за взрывной природы их мира), что даже их внутренняя мана, которая текла через их руки, испарялась красным туманом. Обладают двумя ногами, а на лбу два гребня, которые светятся серебряным сиянием. Свечение уменьшается по мере того, как хаадар стареет. Являются действительно устрашающими для всех других видов.

Атре Хаад (сущность разрушения) — является противоположным Атре Эролу и часто инвертирует свои эффекты. Ориентирован на внесение хаоса в объекты и ситуации.

Эролек

Родиться в таком роскошном мире как Эролек считается благословением. Окруженные изобилием маны, удивительными существами и прекрасной природой. Они видели только безопасность и чувствовали заботу. Они были благодарны. Они считали себя частью мира, а не выше или ниже других видов. Все они были взаимосвязаны в объятиях Матери. Каждое живое существо, каждый камень, ветер, вода и пламя, все имело свое место в существовании. Поэтому они решили заботиться о своей Матери и ее творениях. В конце концов они разделились на две подгруппы, дневных и ночных хранителей. Их обязанность по сохранению своего естественного мира требовала постоянного бдительного ока.

Атре Эрол (сущность лечения) — умеет исцелять и строить. Частично противоположный Атре Хааду, часто инвертирует свои эффекты и ориентирован на создание и устранение хаоса, чтобы заменить его порядком.

Игроки смогут специализировать регион людей на экономику, военное дело или тайные искусства:

Кроме того, разработчики показали как будет выглядеть возведение стен регионов:

Выход игры запланирован на PC в 2025-м году.