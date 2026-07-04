Разработчики глобальной стратегии Atre Dominance Wars выпустили крупное обновление с переработкой ИИ

Студия Ironward выпустила для своей масштабной фэнтезийной стратегии Atre Dominance Wars важное обновление под номером 0.2. Этот патч стал итогом двухнедельной работы команды над ключевыми элементами игрового процесса, о которых активно просило сообщество. Главным направлением текущего апдейта стала комплексная модернизация искусственного интеллекта компьютерных оппонентов, что должно кардинально изменить динамику и сложность виртуальных противостояний.

Внесенные изменения затронули практически все аспекты поведения ИИ при управлении своими государствами и армиями. Виртуальные противники теперь гораздо умнее развивают подконтрольные регионы, занимаются улучшением деревень за пределами базовой специализации и активно собирают полезные бонусы, святилища и источники маны на карте. Кроме того, создатели полностью переработали логику формирования вражеских войск, благодаря чему компьютер научился избегать несбалансированного состава армии и корректно распределять боевой порядок отрядов.

Серьезной переработке подверглась и магическая система, которая напрямую влияет на исход масштабных завоеваний. Искусственный интеллект расширил свой арсенал доступных заклинаний и научился грамотно расходовать запасы энергии, чтобы больше не оставаться без маны в самый критический момент сражения. Интенсивность использования рунической магии, прокачка отрядов и агрессивность соперников теперь напрямую зависят от выбранного пользователем уровня сложности, причем легкий режим авторы сделали еще более доступным для новичков.

На данный момент фэнтезийная стратегия официально находится в стадии раннего доступа на ПК. Разработчики продолжают активно развивать проект на основе отзывов и планируют постепенно добавлять новые фракции, сюжетные кампании и заклинания вплоть до полноценного релиза.