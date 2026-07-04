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Atre: Dominance Wars 08.06.2026
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика, Фэнтези
5.7 21 оценка

Разработчики глобальной стратегии Atre Dominance Wars выпустили крупное обновление с переработкой ИИ

Апчхий Апчхий

Студия Ironward выпустила для своей масштабной фэнтезийной стратегии Atre Dominance Wars важное обновление под номером 0.2. Этот патч стал итогом двухнедельной работы команды над ключевыми элементами игрового процесса, о которых активно просило сообщество. Главным направлением текущего апдейта стала комплексная модернизация искусственного интеллекта компьютерных оппонентов, что должно кардинально изменить динамику и сложность виртуальных противостояний.

Внесенные изменения затронули практически все аспекты поведения ИИ при управлении своими государствами и армиями. Виртуальные противники теперь гораздо умнее развивают подконтрольные регионы, занимаются улучшением деревень за пределами базовой специализации и активно собирают полезные бонусы, святилища и источники маны на карте. Кроме того, создатели полностью переработали логику формирования вражеских войск, благодаря чему компьютер научился избегать несбалансированного состава армии и корректно распределять боевой порядок отрядов.

Серьезной переработке подверглась и магическая система, которая напрямую влияет на исход масштабных завоеваний. Искусственный интеллект расширил свой арсенал доступных заклинаний и научился грамотно расходовать запасы энергии, чтобы больше не оставаться без маны в самый критический момент сражения. Интенсивность использования рунической магии, прокачка отрядов и агрессивность соперников теперь напрямую зависят от выбранного пользователем уровня сложности, причем легкий режим авторы сделали еще более доступным для новичков.

На данный момент фэнтезийная стратегия официально находится в стадии раннего доступа на ПК. Разработчики продолжают активно развивать проект на основе отзывов и планируют постепенно добавлять новые фракции, сюжетные кампании и заклинания вплоть до полноценного релиза.

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