Сегодня стартует Kickstarter-кампания 4X-стратегии Atre: Dominance Wars - вместе с новым демо и трейлером

Создатели 4X-стратегии Atre: Dominance Wars напомнили, что уже сегодня стартует кампания на Kickstarter, посвящённая развитию проекта.

Основное внимание на Kickstarter разработчики обещают уделить сюжетной кампании, нескольким вариантам концовки и новым элементам игрового мира. Одновременно с запуском кампании состоится премьера геймплейного трейлера и начнётся второй плейтест. Игроки смогут пройти пролог - демо-версию длительностью около 20–30 минут.

Разработчики призвали сообщество поддержать проект, отметив, что Atre: Dominance Wars имеет шансы стать настоящей жемчужиной инди-сцены. Сами разработчики описывают свою игру как "Heroes of Might and Magic 3 встречает Dune: Spice Wars и Stellaris".

Первый плей-тест игры уже доступен: чтобы принять в нём участие нужно перейти на страницу игры и нажать кнопку "Присоединиться к тестированию".