Стратегия Atre: Dominance Wars вышла в раннем доступе Steam

Студия Ironward объявила о выходе фэнтезийной стратегии Atre: Dominance Wars в раннем доступе Steam.

Игра сочетает в себе элементы 4X, RTS и RPG. В ранний доступ вошли три уровня сюжетной кампании, четыре уникальные фракции с разными стилями игры, одиночный и кооперативный режимы, а также многопользовательские сражения с поддержкой до 32 игроков одновременно.

По сюжету игрок выступает в роли Мудреца - могущественного чародея, стремящегося обрести божественность. Пользователям предстоит отстраивать процветающие города, командовать легендарными героями, ковать магические артефакты и осваивать разрушительные заклинания. Действие разворачивается в мире, который постепенно уничтожает таинственная сила под названием Слияние, и каждое решение влияет на то, какие территории будут потеряны навсегда.

Особенностью игры является механика предательства - победителем может стать только один игрок, и союзники могут в любой момент обратить оружие друг против друга. Релиз полной версии ожидается в 2027 году.