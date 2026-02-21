В Steam вышла демо-версия стратегии Atre: Dominance Wars с элементами симуляции бога

В Steam стала доступна бесплатная демо-версия игры Atre: Dominance Wars, представляющей собой 4X-стратегию в реальном времени с элементами симуляции бога. Проект предлагает свежий взгляд на жанр благодаря оригинальному динамичному миру, уникальным расам и детективной работе, основанной на внутриигровом лоре.

В текущей демке доступен пролог, в котором игрок выступает в роли могущественного чародея, охотящегося за Троном. Настроить своего Старейшину в демо-версии нельзя - эта возможность появится только в полной игре.

Особенности демо:

Прохождение сюжета и наблюдение за катаклизмами Слияния.

Сюжетные выборы, влияющие на характеристики персонажа.

Возможность перепроходить демо несколько раз, чтобы освоить все четыре плоскости магии.

Знакомство с ключевыми механиками игры: улучшение и строительство городов, исследования, мутация юнитов, создание заклинаний, сражения, квесты с выборами и ковка артефактов.

Финальное испытание — битва против другого Старейшины.

Разработчики предупреждают, что демо-версия не отражает финальное качество игры, а прогресс из нее не переносится в полную версию. Однако проходить демку можно неограниченное количество раз.