Atre: Dominance Wars 2026 г.
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика, Фэнтези
5.6 11 оценок

В Steam вышла демо-версия стратегии Atre: Dominance Wars с элементами симуляции бога

AceTheKing AceTheKing

В Steam стала доступна бесплатная демо-версия игры Atre: Dominance Wars, представляющей собой 4X-стратегию в реальном времени с элементами симуляции бога. Проект предлагает свежий взгляд на жанр благодаря оригинальному динамичному миру, уникальным расам и детективной работе, основанной на внутриигровом лоре.

В текущей демке доступен пролог, в котором игрок выступает в роли могущественного чародея, охотящегося за Троном. Настроить своего Старейшину в демо-версии нельзя - эта возможность появится только в полной игре.

Особенности демо:

  • Прохождение сюжета и наблюдение за катаклизмами Слияния.
  • Сюжетные выборы, влияющие на характеристики персонажа.
  • Возможность перепроходить демо несколько раз, чтобы освоить все четыре плоскости магии.
  • Знакомство с ключевыми механиками игры: улучшение и строительство городов, исследования, мутация юнитов, создание заклинаний, сражения, квесты с выборами и ковка артефактов.
  • Финальное испытание — битва против другого Старейшины.

Разработчики предупреждают, что демо-версия не отражает финальное качество игры, а прогресс из нее не переносится в полную версию. Однако проходить демку можно неограниченное количество раз.

Комментарии:  1
Destroited
с элементами симуляции бога

Питер Молиньё аж кофем поперхнулся !!!

1