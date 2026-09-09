Attack On Titan 3 получила ключевой визуал вступительной анимации от создателей аниме

Omega Force представила новый ключевой визуал вступительной анимации Attack On Titan 3, над которой работает студия MAPPA. На изображении можно увидеть Эрена, Микасу и других знакомых персонажей, которым вновь предстоит сражаться с титанами.

Attack On Titan 3 должна охватить всю историю Разведывательного корпуса — от первых событий до финала оригинальной истории. Разработчики обещают воссоздать ключевые события аниме и манги, при этом игра получит переработанные кат-сцены и обновлённое всенаправленное мобильное снаряжение.

Именно эти изменения должны отличить новую игру от простого пересказа уже знакомой истории. При этом центральные персонажи и основные события останутся узнаваемыми для поклонников Attack on Titan.

Релиз Attack On Titan 3 запланирован на 10 декабря на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2. Также ранее сообщалось о бонусе за перенос сохранений из предыдущих игр серии, однако подробности его работы пока не раскрыты.