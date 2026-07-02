Attack on Titan 3 получила первый геймплейный трейлер и окно релиза - Koei Tecmo готовит масштабное сражение с титанами

Koei Tecmo и студия Omega Force официально представили первый геймплейный трейлер Attack on Titan 3 и объявили, что игра выйдет зимой 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam. Разработчики обещают пересказать всю историю культового аниме, одновременно заметно расширив игровой процесс.

Главным нововведением станет переработанная система сражений с использованием всенаправленного мобильного снаряжения (ODM Gear). Титаны получат новые модели поведения и атаки, а сами битвы станут ещё более динамичными и акробатичными. Для новичков также предусмотрен «Казуальный режим», который упростит освоение механик.

Помимо привычных боёв, игрокам предложат создать собственный Разведывательный полк, управлять базами снабжения, выполнять задания за пределами стен и постепенно расширять территорию человечества. В отличие от предыдущих частей, центральным персонажем станет собственный герой игрока, который сможет взаимодействовать с Эреном, Микасой, Армином и другими известными персонажами, открывая новые способности и сюжетные сцены.

Ещё одним приятным сюрпризом станет новая вступительная анимация от студии MAPPA. Её режиссёром выступает Арифуми Имай — один из ключевых аниматоров боевых сцен аниме «Атака титанов». Правда, этот ролик не войдёт в стартовую версию игры и появится позже в одном из обновлений.

Также Koei Tecmo подтвердила, что Attack on Titan 3 будет представлена на выставке Anime Expo 2026 в Лос-Анджелесе, где посетители смогут познакомиться с проектом поближе. Судя по первым кадрам, разработчики делают ставку не только на зрелищные сражения, но и на более масштабную стратегическую составляющую, что может стать самым заметным шагом вперёд для игровой серии.