Koei Tecmo Europe и Omega Force раскрыли системные требования PC-версии Attack on Titan 3, заключительной части серии экшенов по мотивам популярной манги и аниме. Игра выйдет в Steam 10 декабря 2026 года, а вместе с характеристиками разработчики представили новый геймплейный ролик, посвящённый жизни внутри стен.

На этот раз видео демонстрирует занятия, которыми смогут заниматься бойцы Разведкорпуса между сражениями с титанами. В частности, показаны модификация оружия и различные мини-игры. Ранее разработчики уже выпускали ролик, посвящённый вылазкам за пределы стен и взаимодействию с другими персонажами.

Системные требования выглядят достаточно серьёзными даже для игры, ориентированной на Full HD. Для запуска на низких настройках с целевой частотой 30 кадров в секунду и включённым масштабированием понадобится процессор Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта GeForce GTX 1660 SUPER с 6 ГБ видеопамяти либо Radeon RX 5700 XT с 8 ГБ. Также потребуется Windows 11, DirectX 12 и SSD. Игра займёт 125 ГБ свободного пространства.

Для комфортных 60 FPS на высоких настройках разработчики рекомендуют Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5700X, те же 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту GeForce RTX 3060 Ti с 8 ГБ видеопамяти либо Radeon RX 7700 XT с 12 ГБ. В этом случае также предполагается использование масштабирования, а для накопителя желательно выбрать SSD с интерфейсом NVMe. При разрешении выше Full HD или использовании широкоформатного монитора может потребоваться дополнительная видеопамять.

Attack on Titan 3 завершит историю серии и охватит события от зарождения Разведкорпуса до финала оригинального произведения. Игрокам предстоит вновь пережить ключевые моменты истории вместе с персонажами оригинального состава.

Помимо стандартного издания, предусмотрены Digital Deluxe Edition с цифровым артбуком, наборами экипировки и предметов, а также возможностью начать игру на 72 часа раньше. Предзаказ цифровой версии принесёт косметические серьги «Крылья свободы», а ранняя покупка любого издания — толстовку с аналогичной символикой. Владельцы сохранений AOT 2 или AOT 2: Final Battle также получат дополнительного бойца отряда с уникальными способностями. Для получения бонуса сохранение должно находиться на той же платформе, на которой запускается новая игра.