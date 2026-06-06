Финал битвы Титанов - анонсирован масштабный экшен Attack on Titan 3

В рамках прошедшей презентации Summer Game Fest 2026 состоялся анонс для поклонников культового аниме. Когда ведущий выставки Джефф Кили заинтриговал аудиторию проектом, охватывающим «всю историю знаменитого аниме», зрители строили самые разные догадки, однако сюрпризом оказалось возвращение гигантов-людоедов. Издательство KOEI TECMO GAMES официально анонсировало Attack on Titan 3 — долгожданную кульминацию своей игровой франшизы.

Третья часть станет самой масштабной в серии и позволит геймерам прожить мрачную историю «Атаки титанов» от самой первой битвы за стены и вплоть до эпичного финала. Главным нововведением станут схватки против всех Девяти титанов — в таком полном составе эти колоссальные противники появятся в серии игр впервые. Помимо этого, разработчики обещают интегрировать в игру совершенно новые сюжетные линии. Легендарные сцены и знаковые моменты из предыдущих игр франшизы также подверглись серьезной переработке, чтобы соответствовать современным стандартам и держать игрока в напряжении до самых финальных титров.

Существенным техническим улучшениям подверглась основная геймплейная база. Студия доработала Устройство пространственного маневрирования. Усовершенствованная механика полетов и взаимодействия с окружением призвана вывести схватки на совершенно новый уровень, предложив игрокам самые захватывающие, стильные и высокоскоростные воздушные бои в истории серии.

Официальный релиз Attack on Titan 3 состоится уже в следующем месяце — 1 июля 2026 года. Экшен появится на ПК, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также на портативной Nintendo Switch 2.