Показан новый геймплей Attack on Titan 3 - битвы с титанами и вылазки за стены

Компания Koei Tecmo Games представила новый геймплейный ролик Attack on Titan 3 — экшена по мотивам популярного аниме «Атака титанов». Видео посвящено взаимодействию с персонажами, исследованию мира и сражениям с гигантскими противниками.

В свежем ролике разработчики уделили внимание не только зрелищным битвам, но и повседневной жизни героев. Игроки смогут увидеть диалоги между персонажами и подготовку к опасным экспедициям за пределы стен, защищающих человечество от титанов.

Отдельная часть демонстрации посвящена боевой системе. Героям предстоит вступать в схватки с огромными существами, используя высокую мобильность и стремительные атаки. Судя по представленным кадрам, сражения вновь станут одной из центральных составляющих приключения.

Attack on Titan 3 выйдет 10 декабря 2026 года на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.