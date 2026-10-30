Разведкорпус вновь бросается в бой - представлен геймплей Attack on Titan 3

KOEI TECMO и Omega Force показали геймплей экшена Attack on Titan 3: игра за бойца Разведкорпуса, ключевые события истории, знакомые герои и сражения с титанами с помощью устройства пространственного маневрирования.

Кампания позволит заново пережить события Attack on Titan от начала до конца. Разработчики доработали ODM, чтобы сделать скоростные воздушные бои более зрелищными и динамичными.

Напомним, что Attack on Titan 3 выйдет 10 декабря 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC в Steam и Nintendo Switch 2.