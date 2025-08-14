Разработчик Audiosurf возвращается: анонсирована новая музыкальная игра Audiomech

Создатель культовой ритм-игры Audiosurf Дилан Фиттерер анонсировал Audiomech — свою первую игру за девять лет после релиза Audioshield. Новый проект сочетает bullet hell и музыкальные элементы: игроки управляют мехами вроде Bass Knight, Vocal Gunship и Treble Bomber, сражаясь с боссами, которые реагируют на музыку.

Audiomech позволяет загружать свои MP3-файлы, стримить музыку из интернета и использовать микрофон. Визуальные элементы реагируют на разные частоты: красные — на бас, фиолетовые — на вокал, синие — на высокие тона. Цвета можно настроить под себя.

Игра предложит несколько режимов: без урона, с восстановлением здоровья и апгрейдами, хардкорный режим и режим «только боссы». На данный момент доступны лишь скриншоты и страница в Steam, трейлера и даты релиза ещё нет.