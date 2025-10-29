20 000 вишлистов в AURA 2: Lust of the Gods

Ну как там в мире смертных, герой? Соскучился по своей божественной жёнушке?

Знаем-знаем, тебе не терпится поскорее всё узнать и увидеть своими глазами. Но тебе и ей предстоит ещё так много пройти, чтобы наконец встретиться, поэтому не спеши. Лучше поддержи Ауру, покажи, как сильно ты её любишь

Между тем, хотим сказать спасибо! Уже большое количество человек показали, как сильно они ждут нового приключения: AURA 2: Lust of the Gods набрала уже целых 20 000 вишлистов! С каждым шагом мы сможем показать всё больше и больше материалов, которые оценит каждый житель Пентарулла

Когда-то ты был никем. Просто крестьянин с большим инструментом и желанием быть любимым. Ты поднялся выше облаков, победил Севиллу, спас мир и женился на богине Ауре. За это люди сложили о тебе легенды. Но тишина – не мир. Боги забыли о долге, смертные забыли о страхе. Пантеон трещит по швам, боги теряют власть, плетут интриги. Ты спасал мир ради Ауры однажды, а теперь тебе придется спасти Ауру – ради мира!

Условия те же, но ставки гораздо выше. Тебе предстоит научиться новым вещам (помнишь же, какой способ для этого выбрать?), завести новых союзников и наказать врагов, что угрожают вашему счастью. Какой будет эта история?

Тем самым мы хотим сказать, что продолжаем разработку AURA 2: Lust of the Gods. Наполняем мир соблазнительными персонажами, продумываем сюжетные арки и разрабатываем стиль интерфейсов. Это же продолжение, значит будет лучше, сильнее, горячее!

Пока мы трудимся в поте лица, подари вдохновение сценаристу и пожелай удачи художникам - добавляй AURA 2: Lust of the Gods в желаемое. Ведь ты станешь частью легенды, которую нам предстоит рассказать!