AURA 2: Карты, трейлер и два котла!

Привет! Сегодня хотим показать, над чем сейчас работает команда AURA 2, и рассказать о картах, талисманах и подготовке к будущим сражениям. А также продемонстрировать вам новый трейлер!

Карты и эффекты

Основой боевой системы в AURA 2 остаются карты. Каждая карта имеет свою стоимость, название, описание и тип, а значит - своё место в колоде и свою роль в бою.

С помощью карт герой может наносить урон, защищаться, усиливать себя или накладывать на врагов различные эффекты. Мы стараемся делать систему достаточно гибкой, чтобы игроки могли экспериментировать с колодами и находить собственные комбинации.

В игре используется несколько типов карт

Атака - наносит урон противнику и может накладывать негативные эффекты.

Навык - лечит, даёт защиту или усиливает героя.

Усиление - создаёт длительный эффект, который остаётся активным во время боя.

Проклятие - особые карты, которые враги могут подбрасывать в колоду игрока, усложняя прохождение.

Работа над карточной системой кипит по всю - в разработке находится около 100 различных карт!

Это примерно в два раза больше, чем было в первой AURA!

Среди них есть всё: базовые боевые способности, хитрые тактические карты, неожиданные эффекты, а иногда - и довольно пикантные или просто забавные решения, которые могут внезапно перевернуть ход сражения.

Нам хочется, чтобы сбор колоды был не просто обязательной частью игры, а настоящим пространством для экспериментов когда одна необычная карта может полностью изменить стиль прохождения.

Крафт и создание талисманов

Помимо карт, важную роль в подготовке к приключениям играют талисманы.

Это предметы экипировки, которые дают мощные пассивные способности и иногда даже меняют правила боя.

Чтобы создать талисман, сначала нужно получить его чертёж - его можно найти во время путешествий, получить по сюжету или купить у торговцев.

После этого игрок собирает ресурсы: руду, шкуры, клыки и другие материалы.

А затем из найденного артефакта извлекается магическая сила - именно она станет основой будущего талисмана.

А теперь самое интересное - Новый трейлер

Мы подготовили новый трейлер, в котором можно увидеть многие игровые механики в действии: карты, эффекты, атмосферу мира и некоторых персонажей, которых вы встретите во время приключения.

Надеемся, он поможет лучше прочувствовать, каким получается мир AURA 2.

Следите за новостями и, конечно же, добавляйте AURA 2: Lust of the Gods в список желаемого - это приближает выход игры, а также новые приключения, сражениям и встречи с самыми горячими жителями этого мира 🔥