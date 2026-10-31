Любовь смертного и богини оказалась достаточной причиной, чтобы против вас выступили сами небеса

После победы над демонической королевой и обретения запретного счастья с Аурой главный герой становится целью Божественного Суда. Теперь, чтобы вернуть возлюбленную, ему предстоит пройти череду подвигов, собрать команду союзниц и бросить вызов могущественным богиням.

Собирайте колоды и комбинируйте способности

Сражайтесь с богинями-боссами

Развивайте отношения с союзницами

Исследуйте мир, передвигаясь по карте

Открывайте эротические сцены, костюмы и новые события

Эпическое фэнтези, карточные сражения, любовь, абсурд, божественные интриги и очень много способов разгневать пантеон.

AURA 2: Lust of the Gods уже доступна в Steam!

Спасите Ауру. Или решите, что боги всё-таки предложили вариант поинтереснее.