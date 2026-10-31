ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
AURA 2: Lust of the Gods 30.10.2026
Адвенчура, Ролевая, Инди, Карточная, Для взрослых 18+, Фэнтези, Аниме
6.5 71 оценка

AURA 2: Lust of the Gods уже доступна в Steam!

Звенящая пошлость Звенящая пошлость

Любовь смертного и богини оказалась достаточной причиной, чтобы против вас выступили сами небеса

После победы над демонической королевой и обретения запретного счастья с Аурой главный герой становится целью Божественного Суда. Теперь, чтобы вернуть возлюбленную, ему предстоит пройти череду подвигов, собрать команду союзниц и бросить вызов могущественным богиням.

  • Собирайте колоды и комбинируйте способности
  • Сражайтесь с богинями-боссами
  • Развивайте отношения с союзницами
  • Исследуйте мир, передвигаясь по карте
  • Открывайте эротические сцены, костюмы и новые события

Эпическое фэнтези, карточные сражения, любовь, абсурд, божественные интриги и очень много способов разгневать пантеон.

AURA 2: Lust of the Gods уже доступна в Steam!
Спасите Ауру. Или решите, что боги всё-таки предложили вариант поинтереснее.

ПК 8 Релизы 1
22
5