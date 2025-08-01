AURA 2: Lust of the Gods - возвращается не просто как игра, а как новая эротическая легенда. Карточное RPG с открытым миром, мифами и страстью - смелее, масштабнее, глубже, чем когда-либо.
Ты - изгнанник. Твоя любовь - богиня. Враг - целый пантеон
Богиня Аура была схвачена пантеоном богов за её вмешательство в дела смертных. Твоя миссия - пройти 12 подвигов, соблазнить дочерей и хранительниц древнего культа, и бросить вызов тому, что называют “божественным порядком”.
Что ждёт в AURA 2: Lust of the Gods?
- Открытый мир — древняя Греция в стиле фэнтези: руины, арены, секты, порталы.
- Эротика с анимацией — ни одна сцена не останется лишь фантазией.
- Сюжет с выбором — каждая сцена, каждое решение — влияет.
- Гарем и лагерь — строй колоды, развивай отношения, соблазняй.
- Тактические бои — парирование, тайминг, реакция. Побеждает умный, не просто сильный.
ещё это забыли:
это перфект
апъхапъпаъпа
Это основа, это база, это легенда
Факт факт
окак
Сами себя объявили легендой, вот сами себя и... купите
Та у наших сотнудников итак она будет.. А вот ты покупай..
Очередную третьесортную поделку преподносят как шедевр из шедевров. "Открытый мир" - вы в каком году застряли, что для вас окрытый мир это прям вау. "Эротика с анимацией" - офигеть, живые картинки, никогда такого не видел! "Сюжет с выбором" - пойдешь сначала направо, потом налево или же сначала налево, потом направо - чрезвычайно важные решения)
Пон, разрешаю не играть
Будут ли в игре футы?
Только ярды
И аршины =)
Сделайте что бы во время секс сцен тоже текст был, ну диалоги или описания действия, а то смотреть просто анимации без текста смысла ноль, так анимации за секунды проходят и ты просто их скипаешь, и вся работа художников идёт по одному месту, а то в первой части именно так и было, просто анимация без текста неинтересно