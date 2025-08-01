AURA 2: Lust of the Gods - возвращается не просто как игра, а как новая эротическая легенда. Карточное RPG с открытым миром, мифами и страстью - смелее, масштабнее, глубже, чем когда-либо.

Ты - изгнанник. Твоя любовь - богиня. Враг - целый пантеон

Богиня Аура была схвачена пантеоном богов за её вмешательство в дела смертных. Твоя миссия - пройти 12 подвигов, соблазнить дочерей и хранительниц древнего культа, и бросить вызов тому, что называют “божественным порядком”.

Что ждёт в AURA 2: Lust of the Gods?

Открытый мир — древняя Греция в стиле фэнтези: руины, арены, секты, порталы.

— древняя Греция в стиле фэнтези: руины, арены, секты, порталы. Эротика с анимацией — ни одна сцена не останется лишь фантазией.

— ни одна сцена не останется лишь фантазией. Сюжет с выбором — каждая сцена, каждое решение — влияет.

Гарем и лагерь — строй колоды, развивай отношения, соблазняй.

Тактические бои — парирование, тайминг, реакция. Побеждает умный, не просто сильный.

AURA 2 готовится потрясти небо. Не пропусти