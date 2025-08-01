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AURA 2: Lust of the Gods март 2026 г.
Адвенчура, Инди, Карточная, Для взрослых 18+, Фэнтези, Аниме
9.5 13 оценок

AURA 2: Lust of the Gods - возвращается не просто как игра, а как новая эротическая легенда

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AURA 2: Lust of the Gods - возвращается не просто как игра, а как новая эротическая легенда. Карточное RPG с открытым миром, мифами и страстью - смелее, масштабнее, глубже, чем когда-либо.

Ты - изгнанник. Твоя любовь - богиня. Враг - целый пантеон

Богиня Аура была схвачена пантеоном богов за её вмешательство в дела смертных. Твоя миссия - пройти 12 подвигов, соблазнить дочерей и хранительниц древнего культа, и бросить вызов тому, что называют “божественным порядком”.

Что ждёт в AURA 2: Lust of the Gods?

  • Открытый мир — древняя Греция в стиле фэнтези: руины, арены, секты, порталы.
  • Эротика с анимацией — ни одна сцена не останется лишь фантазией.
  • Сюжет с выбором — каждая сцена, каждое решение — влияет.
  • Гарем и лагерь — строй колоды, развивай отношения, соблазняй.
  • Тактические бои — парирование, тайминг, реакция. Побеждает умный, не просто сильный.

AURA 2 готовится потрясти небо. Не пропусти

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Pycckuu_XAKEP
смелее, масштабнее, глубже, чем когда-либо.
Твоя миссия - пройти 12 подвигов, соблазнить дочерей и хранительниц древнего культа, и бросить вызов тому, что называют “божественным порядком”.
Эротика с анимацией — ни одна сцена не останется лишь фантазией.

ещё это забыли:

7
paravozik14

это перфект

4
TopHouse

апъхапъпаъпа

2
Dart_Zero
4
paravozik14

Это основа, это база, это легенда

3
TopHouse

Факт факт

2
Yoshemitsu
3
TopHouse

окак

1
UnRus

Сами себя объявили легендой, вот сами себя и... купите

3
TopHouse

Та у наших сотнудников итак она будет.. А вот ты покупай..

5
Добрый_бобер

Очередную третьесортную поделку преподносят как шедевр из шедевров. "Открытый мир" - вы в каком году застряли, что для вас окрытый мир это прям вау. "Эротика с анимацией" - офигеть, живые картинки, никогда такого не видел! "Сюжет с выбором" - пойдешь сначала направо, потом налево или же сначала налево, потом направо - чрезвычайно важные решения)

2
TopHouse

Пон, разрешаю не играть

3
Mr Malfoy

Будут ли в игре футы?

1
Givemethedust

Только ярды

1
Raphtallia Givemethedust

И аршины =)

1
Sevasibor

Сделайте что бы во время секс сцен тоже текст был, ну диалоги или описания действия, а то смотреть просто анимации без текста смысла ноль, так анимации за секунды проходят и ты просто их скипаешь, и вся работа художников идёт по одному месту, а то в первой части именно так и было, просто анимация без текста неинтересно