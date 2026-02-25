Aura 2: Та, кого вы уже однажды победили

Сегодня хотим рассказать о героине, которую когда-то наделили благословением бога.

Вы думали, что Севилла погибла в первой части, но это не так. Много лет назад бог Хаоса Сильван сделал ее бессмертной, и теперь в AURA 2 вы встретите ее снова.

Она больше не тень прошлого, а серьезная угроза, и в этот раз даже герою будет непросто одержать над ней победу.

Ее возвращение не случайно, и она сыграет важную роль в новой истории.

Пока мы работаем над сюжетной линией, коротко о системах, которые будут сопровождать такие встречи.

Боевая система и характеристики

Развиваем полноценную систему параметров, формирующих стиль прохождения.

Прокачка строится на осознанном распределении характеристик.

От выбранных приоритетов зависят выживаемость, наносимый урон и устойчивость к разным типам угроз.

Каждый билд ощущается по-разному и напрямую влияет на поведение в бою.

Алхимия и подготовка к бою

Работаем над системой создания особых предметов из редких ингредиентов.

Реликвии и талисманы станут частью стратегической подготовки.

Эффективность экипировки зависит от выбранного направления развития.

Прокачка, экипировка и колода связаны между собой и усиливают друг друга.

Наша цель - сделать так, чтобы каждое вложенное очко и каждый выбранный предмет действительно меняли стиль прохождения.

Добавляйте AURA 2 Lust of the Gods в вишлист. Этот мир любит тех, кто действует решительно.