Aura 2: вариативная карточная система, амулеты и последствия выборов

Мы видим ваш интерес, ожидания и поддержку — и отвечаем тем же.

Aura 2 становится больше, насыщеннее и опаснее.

Бои стали глубже и требовательнее

В Aura 2 мы перерабатываем баланс и делаем сражения более насыщенными.

Каждый противник теперь ощущается по-разному и требует своего подхода.

Бой - это не просто обмен ударами, а тактическая задача, где колода становится твоим главным инструментом и отражением выбранного стиля игры.

Осознанный подбор карт, адаптация к врагам и грамотные решения в бою играют ключевую роль - именно они приводят к победе.

Карточная система стала проработаннее

Мы усилили карточную систему и сделали её более вариативной.

Колода теперь - не просто инструмент.

Она отражает тебя: как ты действуешь, кого выбираешь, и какие решения принимаешь.

Что изменилось и стало важнее:

Некоторые амулеты усиливают конкретные колоды

Некоторые карты открываются только через определенные отношения с персонажами

Тактика важна: иногда лучше не атаковать, а переждать и собрать нужную комбинацию

Да, бывает самый сильный ход - это пропустить ход вовремя

Амулеты и награды - уникальны для каждой героини

Теперь у тебя будут уникальные амулеты и карты, которые ты получаешь после подвигов.

Но самое вкусное - в другом: у каждой девочки не только характер, но и свой путь, свои последствия… и своя награда. Ты не просто “получаешь девочку после боя”.

Ты открываешь историю, которая может перевернуть твоё путешествие.

Знакомься: Ангелица

И вот что важно…бой с ней может не состояться вообще. Да, вместо боя ты можешь открыть совершенно другой путь повествования, который изменит дальнейшие события.

Какой дорогой идти — решаешь только ты.

Лагерь - теперь важнее, чем кажется

Aura 2 станет интереснее, если не бежать сразу в следующий подвиг, едва закончив предыдущий. Иногда лучше вернуться в лагерь - и выслушать тех, кто рядом.

Поговорить с девочками в команде. Узнать, что у них внутри.

Так ты сможешь улучшать отношения с девочками, узнать от них что-то новое, что возможно повлияет на выборы в будущем.

Выборы теперь меняют отношение героинь к тебе

Ты больше не просто герой, который “делает правильно”. Ты - герой, который выбирает, каким быть.

Ты можешь:

Пощадить морское чудовище, проявить сострадание и выслушать её историю

или

Покончить с угрозой навсегда, спасая мирных жителей от террора

И этот выбор - не декоративный.

Он влияет на отношение некоторых персонажей к тебе.

А значит - влияет на путь, сцены, доступные моменты… и на то, кем ты станешь в конце.

Девочки - это не награда. Это история

У каждой героини есть прошлое, взгляд на мир и свой конфликт.

Ты сможешь:

узнать настоящие мотивы персонажей

открыть скрытые сцены

получить уникальные амулеты и карты

и пройти путь, который будет ощущаться личным, а не “сюжетным по плану”

Aura 2 становится игрой, где важны не только подвиги…но и то, ради кого ты их совершаешь.

Добавляй Aura 2 в вишлисты в Steam - так ты поддержишь разработку и не пропустишь демо, обновления и релиз. Твой путь только начинается