Aura 2: вариативная карточная система, амулеты и последствия выборов

Мы видим ваш интерес, ожидания и поддержку — и отвечаем тем же.
Aura 2 становится больше, насыщеннее и опаснее.
Бои стали глубже и требовательнее
В Aura 2 мы перерабатываем баланс и делаем сражения более насыщенными.
Каждый противник теперь ощущается по-разному и требует своего подхода.
Бой - это не просто обмен ударами, а тактическая задача, где колода становится твоим главным инструментом и отражением выбранного стиля игры.
Осознанный подбор карт, адаптация к врагам и грамотные решения в бою играют ключевую роль - именно они приводят к победе.
Карточная система стала проработаннее
Мы усилили карточную систему и сделали её более вариативной.
Колода теперь - не просто инструмент.
Она отражает тебя: как ты действуешь, кого выбираешь, и какие решения принимаешь.
Что изменилось и стало важнее:
- Некоторые амулеты усиливают конкретные колоды
- Некоторые карты открываются только через определенные отношения с персонажами
- Тактика важна: иногда лучше не атаковать, а переждать и собрать нужную комбинацию
- Да, бывает самый сильный ход - это пропустить ход вовремя
Амулеты и награды - уникальны для каждой героини
Теперь у тебя будут уникальные амулеты и карты, которые ты получаешь после подвигов.
Но самое вкусное - в другом: у каждой девочки не только характер, но и свой путь, свои последствия… и своя награда. Ты не просто “получаешь девочку после боя”.
Ты открываешь историю, которая может перевернуть твоё путешествие.
Знакомься: Ангелица
И вот что важно…бой с ней может не состояться вообще. Да, вместо боя ты можешь открыть совершенно другой путь повествования, который изменит дальнейшие события.
Какой дорогой идти — решаешь только ты.
Лагерь - теперь важнее, чем кажется
Aura 2 станет интереснее, если не бежать сразу в следующий подвиг, едва закончив предыдущий. Иногда лучше вернуться в лагерь - и выслушать тех, кто рядом.
Поговорить с девочками в команде. Узнать, что у них внутри.
Так ты сможешь улучшать отношения с девочками, узнать от них что-то новое, что возможно повлияет на выборы в будущем.
Выборы теперь меняют отношение героинь к тебе
Ты больше не просто герой, который “делает правильно”. Ты - герой, который выбирает, каким быть.
Ты можешь:
- Пощадить морское чудовище, проявить сострадание и выслушать её историю
или
- Покончить с угрозой навсегда, спасая мирных жителей от террора
И этот выбор - не декоративный.
Он влияет на отношение некоторых персонажей к тебе.
А значит - влияет на путь, сцены, доступные моменты… и на то, кем ты станешь в конце.
Девочки - это не награда. Это история
У каждой героини есть прошлое, взгляд на мир и свой конфликт.
Ты сможешь:
- узнать настоящие мотивы персонажей
- открыть скрытые сцены
- получить уникальные амулеты и карты
- и пройти путь, который будет ощущаться личным, а не “сюжетным по плану”
Aura 2 становится игрой, где важны не только подвиги…но и то, ради кого ты их совершаешь.
Добавляй Aura 2 в вишлисты в Steam - так ты поддержишь разработку и не пропустишь демо, обновления и релиз. Твой путь только начинается
Очередное ваше поделие...
Вы зачем художника-человека заменили нейронкой? У первой части был довольно приятный стиль, а теперь продолжение выглядит безлико и скучно.
Какие проблемы с головой должны быть, тоб такой мусор обсасывать?