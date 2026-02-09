ЧАТ ИГРЫ
AURA 2: Lust of the Gods март 2026 г.
Адвенчура, Инди, Карточная, Для взрослых 18+, Фэнтези, Аниме
7.1 44 оценки

Aura 2: вариативная карточная система, амулеты и последствия выборов

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Мы видим ваш интерес, ожидания и поддержку — и отвечаем тем же.
Aura 2 становится больше, насыщеннее и опаснее.

Бои стали глубже и требовательнее

В Aura 2 мы перерабатываем баланс и делаем сражения более насыщенными.
Каждый противник теперь ощущается по-разному и требует своего подхода.
Бой - это не просто обмен ударами, а тактическая задача, где колода становится твоим главным инструментом и отражением выбранного стиля игры.

Осознанный подбор карт, адаптация к врагам и грамотные решения в бою играют ключевую роль - именно они приводят к победе.

Карточная система стала проработаннее

Мы усилили карточную систему и сделали её более вариативной.
Колода теперь - не просто инструмент.
Она отражает тебя: как ты действуешь, кого выбираешь, и какие решения принимаешь.

Что изменилось и стало важнее:

  • Некоторые амулеты усиливают конкретные колоды
  • Некоторые карты открываются только через определенные отношения с персонажами
  • Тактика важна: иногда лучше не атаковать, а переждать и собрать нужную комбинацию
  • Да, бывает самый сильный ход - это пропустить ход вовремя

Амулеты и награды - уникальны для каждой героини

Теперь у тебя будут уникальные амулеты и карты, которые ты получаешь после подвигов.
Но самое вкусное - в другом: у каждой девочки не только характер, но и свой путь, свои последствия… и своя награда. Ты не просто “получаешь девочку после боя”.
Ты открываешь историю, которая может перевернуть твоё путешествие.

Знакомься: Ангелица

И вот что важно…бой с ней может не состояться вообще. Да, вместо боя ты можешь открыть совершенно другой путь повествования, который изменит дальнейшие события.
Какой дорогой идти — решаешь только ты.

Лагерь - теперь важнее, чем кажется

Aura 2 станет интереснее, если не бежать сразу в следующий подвиг, едва закончив предыдущий. Иногда лучше вернуться в лагерь - и выслушать тех, кто рядом.
Поговорить с девочками в команде. Узнать, что у них внутри.
Так ты сможешь улучшать отношения с девочками, узнать от них что-то новое, что возможно повлияет на выборы в будущем.

Выборы теперь меняют отношение героинь к тебе

Ты больше не просто герой, который “делает правильно”. Ты - герой, который выбирает, каким быть.
Ты можешь:

  • Пощадить морское чудовище, проявить сострадание и выслушать её историю

или

  • Покончить с угрозой навсегда, спасая мирных жителей от террора

И этот выбор - не декоративный.
Он влияет на отношение некоторых персонажей к тебе.
А значит - влияет на путь, сцены, доступные моменты… и на то, кем ты станешь в конце.

Девочки - это не награда. Это история

У каждой героини есть прошлое, взгляд на мир и свой конфликт.
Ты сможешь:

  • узнать настоящие мотивы персонажей
  • открыть скрытые сцены
  • получить уникальные амулеты и карты
  • и пройти путь, который будет ощущаться личным, а не “сюжетным по плану”

Aura 2 становится игрой, где важны не только подвиги…но и то, ради кого ты их совершаешь.

Добавляй Aura 2 в вишлисты в Steam - так ты поддержишь разработку и не пропустишь демо, обновления и релиз. Твой путь только начинается

merdec_

Очередное ваше поделие...

1
J a r v i s

Вы зачем художника-человека заменили нейронкой? У первой части был довольно приятный стиль, а теперь продолжение выглядит безлико и скучно.

DisAssBella

Какие проблемы с головой должны быть, тоб такой мусор обсасывать?