Devlog: Новые подвиги, старая любовь и горячие встречи в Aura 2

Мы приоткрываем завесу над тем, что ждёт героя дальше - и спокойной жизни там не будет.

После появления Ауры все изменилось. Герой больше не одинок, а их связь стала глубже, сложнее и живее. Мы вывели отношения на новый уровень: больше вариантов поведения, реакций и той самой искры, которая делает персонажей настоящими.

Аура не даёт расслабляться: она знает, что за её секрет придёт расплата, и ей понадобится ваша помощь. Но пока она рядом, готова исполнить любое желание - пользуйтесь этим моментом.

Верховные Богини выходят на сцену

В Aura 2 мир больше не наблюдает со стороны - он судит. Мы добавили новых ключевых персонажей, которые будут напрямую вмешиваться в подвиги героя:

Милый лучик света - Богиня Люциана

Однако за ее улыбкой прячется расчетливость. Люциана активно влияет на ход событий, направляя тайных агентов и подталкивая героя к «правильным» решениям.

Ноктерна - Богиня Тьмы

Прямолинейная и жестокая. Хоть она и младшая из сестер, зато самая откровенная в своих намерениях Она часто конфликтует с Богиней Света - хотя куда чаще их цели совпадают.

И да… обе богини считают нашего героя горячим. Правда, одна из них в этом никогда не признается.

Суд Гелиада

Мы добавили новые фоны и сцены, раскрывающие масштаб происходящего. Одна из ключевых локаций - Амфитеатр Гелиада, это место суда и приговора Ауры к заточению.

Вперед - к новым испытаниям

Как бы притягательно ни было это затишье, долго задержаться в нем не выйдет. Вас ждет падение в омут новых приключений и возможностей, от которых сложно отказаться. Вам предстоит пройти семь испытаний, каждое из которых это новая локация, новая история и новая героиня. Неожиданные. Нетипичные. И, скажем мягко… очень телесные.

Первое испытание - Леона

Знакомьтесь: Леона, Воительница-Львица. Величественная. Свирепая. Дерзкая охотница, привыкшая брать свое силой. Однако даже к такой Львице можно найти подход. Какой именно - решать вам.

Одно можно сказать точно: встреча с Леоной оставит очень яркий след. Горячий, дикий и опасно-привлекательный, как и она сама. Вы еще долго будете вспоминать эту встречу. Причем не только из-за боя.

Здесь будет проходить бой - дальше события примут гораздо более тесный оборот.

Старые знакомые тоже вернутся

Конечно, путешествие не обойдется без знакомых лиц. Вы вновь встретите двух эльфиек, которые будут рады вашему визиту куда больше, чем может показаться на первый взгляд. На пути попадутся разбойники, случайные союзники и те, кто назовет себя другом… Но только пока это выгодно.

Это лишь начало пути. Aura 2 растет, становится масштабнее и глубже: в истории, в персонажах и в тех ощущениях, ради которых вы отправляетесь в это приключение. Совсем скоро мы расскажем больше о следующих испытаниях, героинях и выборах, которые вам предстоит сделать.

А пока - добавляйте Aura 2 в вишлисты в Steam. Так вы поддержите разработку и точно не пропустите демо, обновления и релиз.