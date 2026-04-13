Как звучит AURA 2

Всем привет, пока демоверсия AURA 2: Lust of the Gods приближается, предлагаем тебе заценить кое-что уже сейчас

DreamCast сделали для игры атмосферную русскую озвучку - и получилось очень круто.

Обязательно послушай, как это звучит

Персонажи в озвучке по порядку, а также с описанием характера, манеры речи и голоса.

Аура

Характер: Нежная, но не наивная; верная и жертвенная.

Манера речи и голос: Мягкий, обволакивающий, божественный. Речь полна любви и заботы.

Эйла

Характер: Холодный профессионал. Верит в баланс. Воспитана Богиней Судьей.

Манера речи и голос: Ледяной, лишенный тепла голос. Склонна к злому юмору и коротким, хлестким фразам.

Критея

Характер: Беспристрастная, объективная, символ закона.

Манера речи и голос: Властный, размеренный, лишенный эмоций. Каждое слово - закон.

Герой

Характер: Скептик, ироничный, но честный.

Манера речи и голос: Деревенщина, который пытается играть в героя. Иногда тупит, но ради любви сделает все. Хрипловатый, ироничный.

Люциана

Характер: Высокомерная, деспотичная (но скрывает это), фанатичная; «свет», который слепит.

Манера речи и голос: Приторный голосок. Давящий, величественный. В голосе слышится снисхождение и скрытая угроза.

Бард Лира (в роли рассказчика)

Характер: Ироничный, знающий «внутреннюю кухню» мира, слегка театральный.

Манера речи и голос: Более глубокий чем голос Барда, и отличимый. Как-будто что то читают. Меняется от обстоятельств.

Ноктерна

Характер: Честная в своем деспотизме, циничная.

Манера речи и голос: Глубокий, холодный, презрительный. Говорит прямо и жестко.

