Обновление демо AURA 2 уже в Steam!

У нас сразу несколько отличных новостей: новый рубеж вишлистов, обновлённая демоверсия и ещё один важный шаг в сторону релиза.

AURA 2: Lust of the Gods добавили в список желаемого уже более 50 000 раз - рубеж пройден!

Спасибо каждому, кто ждёт игру, рассказывает о ней друзьям и поддерживает нас. Благодаря вам мы открыли новую награду нашей вишлист-кампании - сюжетное DLC!

Мы уже работаем над ним и с нетерпением ждём момента, когда сможем рассказать больше.

Но останавливаться не собираемся: следующая цель - скины!

Обновлённая демоверсия уже доступна

Мы продолжаем улучшать демо и готовить игру к релизу. Свежая версия уже доступна в Steam - скачивайте её, знакомьтесь с основными механиками AURA 2 и обязательно делитесь с нами впечатлениями.

Более 150 карт и 120 эффектов

На данный момент игра уже почти готова. Сейчас мы активно тестируем её: проверяем баланс, исправляем ошибки и доводим механики до блеска.

Результат нас очень радует! В игре уже есть более 150 карт и свыше 120 различных эффектов. Собирайте колоду, находите неожиданные комбинации и создавайте собственную стратегию прохождения - пространства для экспериментов будет море.

Закрытое тестирование уже близко

Совсем скоро мы планируем передать игру на закрытое бета-тестирование. Хотите оказаться среди первых игроков, проверить свою колоду в бою и помочь нам сделать AURA 2 ещё лучше? Тогда присоединяйтесь к нашему Discord

Именно там мы будем делиться подробностями предстоящего тестирования и расскажем, как принять в нём участие.

А если игра ещё не в вашем списке желаемого - самое время это исправить. Впереди закрытый тест, сюжетное DLC, новые скины и всё самое горячее