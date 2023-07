Демоверсия приключения Aurora: The Lost Medallion - The Cave станет доступна 25 июля ©

Noema Games, разрабатывающая захватывающую приключенческую игру Aurora: The Lost Medallion – The Cave, готовятся выпустить долгожданную демо-версию в Steam. Благодаря нарисованным от руки ассетам, захватывающему сюжету, запутанным головоломкам, звукам и завораживающей музыке эта игра обещает игрокам интригующий игровой опыт, поскольку они погружаются в загадочное происхождение главного героя. Запуск демоверсии запланирован на 25 июля.

В Aurora: The Lost Medallion – The Cave игроки берут на себя роль Авроры, младшего ребенка The Cave, когда она участвует в, казалось бы, невинной игре в прятки с другими детьми. По мере прохождения игры игроки будут раскрывать информацию об истории The Cave и темных обстоятельствах, связанных с детской игрой. Это исследование предложит богатый и захватывающий опыт, демонстрируя знания игры и обширную вселенную в очень увлекательной манере.

В демо-трейлере Aurora: The Lost Medallion — The Cave можно увидеть реальные кадры игрового процесса из демоверсии. Предполагаемое время выполнения демоверсии составляет примерно 1 час, хотя новичкам в этом жанре может потребоваться больше времени для решения потенциально сложных головоломок. Демоверсия будет доступна для игры в Steam, и игроки могут рассчитывать на захватывающий и захватывающий опыт.

Полная игра, как указано на их странице в Steam, обещает 12-часовое путешествие, обеспечивающее существенный и захватывающий игровой процесс.