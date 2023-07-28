Приключение Aurora: The Lost Medallion - The Cave обзавелось демоверсией в Steam ©

Noema Games выпустила демо-версию Aurora: The Lost Medallion — The Cave. Будьте готовы погрузиться в уникальную вселенную, наполненную яркими рисованными изображениями, захватывающими звуковыми ландшафтами, увлекательными головоломками и захватывающим сюжетом.

Исследуйте пещеру вместе с Авророй, самой молодой из ее обитательниц, в захватывающей игре в прятки. Каждый шаг открывает новую грань истории игры, погружая вас глубже в богато детализированный мир.

Узнайте о грядущих приключениях в демо-трейлере. Демо-версия наполнена захватывающими головоломками и обещает увлечь вас на час или больше, особенно если вы новичок в жанре приключений.