Разработчики Рами Исмаил и Aesthetician Labs представили релизный трейлер Australia Did It — необычного экшена с элементами рогалика, который объединяет пошаговую тактику, защиту поезда и хаотичные сражения в духе bullet hell. Игра уже доступна на PC.

В Australia Did It игрокам предстоит сопровождать грузовой поезд через опасные территории, кишащие противниками. Главная задача — защитить состав от многочисленных атак и доставить ценный груз до пункта назначения любой ценой.

Особенность проекта заключается в сочетании сразу нескольких игровых механик. Пошаговые сражения требуют продумывать действия и выбирать эффективную тактику, тогда как столкновения с огромными волнами врагов напоминают классические аркадные шутеры, где экран заполняется опасностями.

По мере прохождения игрокам придётся справляться с новыми угрозами и искать способы сохранить поезд в целости. Элементы рогалика добавляют приключению разнообразия и делают каждую попытку доставить груз отдельным испытанием.