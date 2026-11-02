Autobahn Police Simulator 4 назвала сроки выхода симулятора немецкой полиции

Издатель Aerosoft и студия Z-Software показала свежий трейлер с датой выхода Autobahn Police Simulator 4. Игра предложит полностью доступный для исследования открытый мир с автомагистралями, загородными дорогами, небольшими городами, промышленными зонами и жилыми кварталами.

Игрокам предстоит выполнять повседневные обязанности полицейского: останавливать автомобили, проверять документы и транспорт, помогать водителям и обеспечивать безопасность на местах аварий. Задания будут поступать по рации, а успешная служба позволит зарабатывать репутацию, повышать звание и открывать новые автомобили, оборудование и полицейские участки.

Если подозреваемый решит скрыться, обычная проверка может превратиться в скоростную погоню с сиренами и проблесковыми маячками. Помимо патрулирования, разработчики обещают специальные операции и дополнительные задания.

Autobahn Police Simulator 4 выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Точная дата релиза пока не объявлена. Таким образом, компьютерная версия не запланирована на более поздний срок отдельно: все три платформы указаны в анонсе как целевые.