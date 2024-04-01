Игроки высоко оценили AutoForge - новую инди-игру вдохновленную Terraria и Factorio

В этой двухмерной игре вы должны построить грандиозную автоматизированную фабрику, простирающуюся от небес до глубин земли.

Вы играете за Отто — магического голема, который пробуждается и обнаруживает себя покинутым и одиноким в неизвестном мире. Теперь вам нужно отыскать своих древних создателей и раскрыть тайну их исчезновения, а также узнать, что случилось с этим загадочным миром. Но прежде чем отправиться в путешествие, вам предстоит заняться строительством и создать надёжную базу, которая станет вашим домом и опорой в грядущих приключениях.

Однако ремесло требует времени и усилий, которых у вас может не хватать. Именно здесь в игру вступает автоматизация. Вместо того, чтобы делать всё своими руками, вы можете построить сложную фабрику, состоящую из машин, питающихся магической маной. Создавайте разветвлённые производственные линии, соединяющие жизненно важные ресурсные форпосты с центром вашей базы. Оптимизируйте процессы, стройте эффективные логистические цепочки и перестраивайте мир под свои нужды. Чем более совершенной будет ваша фабрика, тем больше возможностей откроется перед вами для исследования мира и раскрытия его секретов.

По мере развития вашей фабрики и расширения её возможностей, вы сможете отправиться в путешествие по миру AutoForge в поисках новых месторождений ценных руд и ресурсов. Каждое открытие позволит вам усовершенствовать свою базу, добавить новые машины и производственные линии. Но мир полон не только полезных ископаемых — вас ждут удивительные сокровища и загадочные артефакты, которые помогут пролить свет на историю этого места и судьбу ваших создателей. Не забывайте также общаться с местными обитателями — они могут стать источником ценной информации и даже потенциальными союзниками.

Однако будьте готовы к тому, что не все в этом мире будут рады вашему присутствию. Таинственная система автозащиты, древний механизм, призванный охранять мировые ресурсы, пробудилась и теперь видит в вас угрозу. Вам предстоит столкнуться с боевыми дронами, которые будут всеми силами пытаться помешать вашим планам. К счастью, у вас есть всё необходимое, чтобы дать им отпор — ваш верный меч, мощный бластер и собственная система автозащиты, которую вы сможете улучшать и настраивать по своему вкусу.