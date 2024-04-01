Игроки высоко оценили AutoForge - новую инди-игру вдохновленную Terraria и Factorio

AutoForge - новейшая инди-игра в Steam, объединившая две сверхпопулярные идеи: сайд-скроллинг Terraria и напряженное управление Factorio.
Игра AutoForge вышла в ранний доступ в конце прошлой недели, 27 марта. Игроки играют роль механического голема по имени Отто, который однажды просыпается в заброшенном мире, где пропали все его древние мастера. Теперь нам предстоит искать ответы на вопросы в мире, который сочетает в себе процедурную генерацию и некоторые особые зоны.
В отличие от Terraria и подобных игр с боковой прокруткой, вы не будете просто бегать налево и направо. Чтобы найти то, что вы ищете, вам придется зарываться под землю и строить в небесах. "Постройте автоматизированную фабрику, уходящую в небо и глубоко под землю, откройте огромный мир, полный чудес и опасностей, улучшите себя с помощью древних технологий и защитите все это от нападения врагов", - говорится на странице игры в Steam.
Как только вы отстроите свою базу, наступит время бить врагов мечами, бластерами и даже собственной системой автозащиты. Массивное дерево технологий, или дерево навыков, - это еще одна форма развития, наряду с кропотливой работой на заводе.
AutoForge уже получила "очень положительную" оценку по текущим отзывам пользователей Steam. Этот рейтинг должен только улучшиться по мере того, как разработчик Siege Games будет добавлять больше контента в течение раннего доступа к игре, который, по оценкам, продлится "от одного до двух лет". Разработчик утверждает, что в скором времени появится и дорожная карта.