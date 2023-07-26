Для игры Automobilista 2 вышло дополнение про ралли-кросс

Вышло обновление 1.5 для игры Automobilista 2, содержащее капитальный ремонт физики всех автомобилей и новый загружаемый контент Adrenaline Pack Часть 1 в котором представлен ралли-кросс. По заявлениям разработчиков они уже приступили к работе над вторым дополнением про гонки по бездорожью и скоро расскажут подробности.
Физика игры включает в себя: аэродинамика, подвеска, трансмиссия, шасси, двигатель, тормоза и шины, для каждого автомобиля они были как минимум перепроверены, а как максимум полностью переписаны, геометрия подвески значительно точнее смоделирована, параметры пружин и амортизаторов тщательно пересмотрены они критически важны для правильной работы шин и аэродинамики, дифференциалы точно настроены, кривые крутящего момента двигателя скорректированы.
В связи добавления ралли-кросса произведены изменения в физике поверхности, к моделированию деформируемого ландшафта и того, как автомобили и шины взаимодействуют с ним, собирая грязь а затем пачкая всё вокруг и тем самым меняя поведение автомобиля.
Содержание набора Adrenaline Pack Часть 1:
- Знаменитые трассы ралли-кросса: Барселона, Хоккенхаймринг, Нюрбургринг и Спа-Франкоршам.
- Трасса Ascurra Dirt (2 варианта).
- Трасса Tykki Dirt (4 варианта).
- Трасса Foz Dirt.
- Добавлен класс Rallycross с участием Citroen DS3 RX, Volkswagen Polo RX, Mini Countryman RX и Mitsubishi Lancer X.
- Добавлен класс Kartcross
- Добавлен класс Formula Dirt.
Бесплатный контент для базовой игры:
- Обновлена Toyota Corolla 2023 из чемпионата Stock Car Pro Series.
- Добавлен класс P1 Gen2 с участием Metalmoro AJR Gen 2, Sigma P1 G5 и Ginetta G58.
Отличная игра, жаль что как то у нас не популярна совсем, очень не плохой симулятор, виар в нем отличный, ещеб игра не весила 100ГБ :) а то вон АСС всего 17 хотя конечно количество контента кратно разное :)
На форуме есть перевод опций игры. https://forums.playground.ru/automobilista_2/perevod_optsij-1018435/