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Automobilista 2 31.03.2020
6.5 41 оценка

Для игры Automobilista 2 вышло дополнение про ралли-кросс

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Pavel Rally
Новости

Вышло обновление 1.5 для игры Automobilista 2, содержащее капитальный ремонт физики всех автомобилей и новый загружаемый контент Adrenaline Pack Часть 1 в котором представлен ралли-кросс. По заявлениям разработчиков они уже приступили к работе над вторым дополнением про гонки по бездорожью и скоро расскажут подробности.

Физика игры включает в себя: аэродинамика, подвеска, трансмиссия, шасси, двигатель, тормоза и шины, для каждого автомобиля они были как минимум перепроверены, а как максимум полностью переписаны, геометрия подвески значительно точнее смоделирована, параметры пружин и амортизаторов тщательно пересмотрены они критически важны для правильной работы шин и аэродинамики, дифференциалы точно настроены, кривые крутящего момента двигателя скорректированы.

В связи добавления ралли-кросса произведены изменения в физике поверхности, к моделированию деформируемого ландшафта и того, как автомобили и шины взаимодействуют с ним, собирая грязь а затем пачкая всё вокруг и тем самым меняя поведение автомобиля.

Содержание набора Adrenaline Pack Часть 1:

  • Знаменитые трассы ралли-кросса: Барселона, Хоккенхаймринг, Нюрбургринг и Спа-Франкоршам.
  • Трасса Ascurra Dirt (2 варианта).
  • Трасса Tykki Dirt (4 варианта).
  • Трасса Foz Dirt.
  • Добавлен класс Rallycross с участием Citroen DS3 RX, Volkswagen Polo RX, Mini Countryman RX и Mitsubishi Lancer X.
  • Добавлен класс Kartcross
  • Добавлен класс Formula Dirt.

Бесплатный контент для базовой игры:

  • Обновлена Toyota Corolla 2023 из чемпионата Stock Car Pro Series.
  • Добавлен класс P1 Gen2 с участием Metalmoro AJR Gen 2, Sigma P1 G5 и Ginetta G58.
+ ещё 6 картинок
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
worys

Отличная игра, жаль что как то у нас не популярна совсем, очень не плохой симулятор, виар в нем отличный, ещеб игра не весила 100ГБ :) а то вон АСС всего 17 хотя конечно количество контента кратно разное :)

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Pavel Rally

На форуме есть перевод опций игры. https://forums.playground.ru/automobilista_2/perevod_optsij-1018435/

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