Для игры Automobilista 2 вышло дополнение про ралли-кросс ©

Вышло обновление 1.5 для игры Automobilista 2, содержащее капитальный ремонт физики всех автомобилей и новый загружаемый контент Adrenaline Pack Часть 1 в котором представлен ралли-кросс. По заявлениям разработчиков они уже приступили к работе над вторым дополнением про гонки по бездорожью и скоро расскажут подробности.

Физика игры включает в себя: аэродинамика, подвеска, трансмиссия, шасси, двигатель, тормоза и шины, для каждого автомобиля они были как минимум перепроверены, а как максимум полностью переписаны, геометрия подвески значительно точнее смоделирована, параметры пружин и амортизаторов тщательно пересмотрены они критически важны для правильной работы шин и аэродинамики, дифференциалы точно настроены, кривые крутящего момента двигателя скорректированы.

В связи добавления ралли-кросса произведены изменения в физике поверхности, к моделированию деформируемого ландшафта и того, как автомобили и шины взаимодействуют с ним, собирая грязь а затем пачкая всё вокруг и тем самым меняя поведение автомобиля.

Содержание набора Adrenaline Pack Часть 1:

Знаменитые трассы ралли-кросса: Барселона, Хоккенхаймринг, Нюрбургринг и Спа-Франкоршам.

Трасса Ascurra Dirt (2 варианта).

Трасса Tykki Dirt (4 варианта).

Трасса Foz Dirt.

Добавлен класс Rallycross с участием Citroen DS3 RX, Volkswagen Polo RX, Mini Countryman RX и Mitsubishi Lancer X.

Добавлен класс Kartcross

Добавлен класс Formula Dirt.

Бесплатный контент для базовой игры: