Automobilista 2 31.03.2020
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.9 71 оценка

Для симулятора Automobilista 2 вышло обновление с новыми автомобилями и трассами

Pavel Rally Pavel Rally

Вышло обновление 1.6.9 для Automobilista 2, является финальным крупным апдейтом 2025 года. Основное внимание в нём уделено американскому автоспорту, современным суперкарам, расширению контента легендарной трассы Нюрбургринг, а также улучшению физики игры и изменению интерфейса.

Для владельцев дополнения Racin’ USA Expansion Pack, три поколения нелицензированных сток-каров, представляющих разные эпохи гонок NASCAR:

  • Современная эра: актуальные машины с высокой прижимной силой.
  • Эра 90-х: классические автомобили «золотой эры» сток-каров.
  • Эра 80-х: более тяжелые и «трудные» в управлении машины.
  • Специальная модель: нелицензированная версия Chevrolet Camaro ZL1, участник 24 часа Ле-Мана 2023.
  • Совершенно новая трасса в США - Pocono Raceway.
  • Историческая версия трассы - Fontana

Новый набор суперкаров - Supercars Pt2 DLC:

  • Dodge Viper ACR
  • Aston Martin Valkyrie
  • Maserati GT2 Stradale
  • Audi R8 V10 GT

Для владельцев дополнения Nurburgring 2025 DLC, новая планировка трассы - Tourist.

Прочие изменения:

  • Обновление физики, касается моделирования шин и работы трансмиссии.
  • Улучшения ИИ: Скорректирована логика поведения на старте.
  • Переработаны профили обратной связи (Force Feedback).
  • Режим свободной камеры.
  • Обновление интерфейса и HUD.
  • Оптимизация сглаживания TAA.
  • Ребрендинг классов формул.

Весь новый контент обновления 1.6.9 (включая платные трассы и новые машины) временно бесплатен для всех владельцев игры в течение праздничного периода до начала 2026 года. На игру действует скидка 70%, до 5 января, сейчас цена 217 рублей.

