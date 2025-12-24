Для симулятора Automobilista 2 вышло обновление с новыми автомобилями и трассами

Вышло обновление 1.6.9 для Automobilista 2, является финальным крупным апдейтом 2025 года. Основное внимание в нём уделено американскому автоспорту, современным суперкарам, расширению контента легендарной трассы Нюрбургринг, а также улучшению физики игры и изменению интерфейса.

Для владельцев дополнения Racin’ USA Expansion Pack, три поколения нелицензированных сток-каров, представляющих разные эпохи гонок NASCAR:

Современная эра: актуальные машины с высокой прижимной силой.

Эра 90-х: классические автомобили «золотой эры» сток-каров.

Эра 80-х: более тяжелые и «трудные» в управлении машины.

Специальная модель: нелицензированная версия Chevrolet Camaro ZL1, участник 24 часа Ле-Мана 2023.

Совершенно новая трасса в США - Pocono Raceway.

Историческая версия трассы - Fontana

Новый набор суперкаров - Supercars Pt2 DLC:

Dodge Viper ACR

Aston Martin Valkyrie

Maserati GT2 Stradale

Audi R8 V10 GT

Для владельцев дополнения Nurburgring 2025 DLC, новая планировка трассы - Tourist.

Прочие изменения:

Обновление физики, касается моделирования шин и работы трансмиссии.

Улучшения ИИ: Скорректирована логика поведения на старте.

Переработаны профили обратной связи (Force Feedback).

Режим свободной камеры.

Обновление интерфейса и HUD.

Оптимизация сглаживания TAA.

Ребрендинг классов формул.

Весь новый контент обновления 1.6.9 (включая платные трассы и новые машины) временно бесплатен для всех владельцев игры в течение праздничного периода до начала 2026 года. На игру действует скидка 70%, до 5 января, сейчас цена 217 рублей.