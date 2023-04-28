В игру Automobilista 2 добавлена классическая трасса и раскраски машин Stock Car Pro Series 2023 ©

Надевайте солнцезащитные очки и брюки клёш мы отправляемся в семидесятые! Разработчики нанесли последние штрихи к новому обновлению 1.4.7.1 и готовы представить проект над которым работала команда в течение двух лет, — легендарная трасса Нюрбургринг, какой она была в далеком 1971 году. Познакомьтесь с классикой, трасса особенно прекрасна осенью, когда украшена золотой листвой.

Нюрбургринг 1971 войдёт в состав платного дополнения Nurburgring Pack, а бесплатно для всех будут добавлены раскраски машин из текущего сезона бразильского чемпионата Stock Car Pro Series 2023.