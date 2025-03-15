В игру Automobilista 2 добавлены гонки на пикапах

Для автосимулятора вышло дополнение Adrenaline Part 2, пришло время для очередной дозы адреналина с введением одной из самых экстравагантных форм автоспорта из когда-либо существовавших в мире, — весящие 1400 кг и выдающие более 600 л.с., прыгающие пикапы Super Trophy Trucks мчатся по улицам и трассам заполненными трамплинами, обеспечивая внушительное время в воздухе и захватывают внимание безумием происходящего! Пикапы Super Trophy Trucks (сокращенно STT) — это эксклюзивный класс этого набора, который также включает в себя 12 специализированных трасс с трамплинами.

Набор Adrenaline Part 2 является частью Season Pass и Premium Expansion Packs, а также можно купить отдельно. На игру действует скидка 70%, сейчас цена 217 рублей.