Automobilista 2 31.03.2020
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.9 67 оценок

В игру Automobilista 2 добавлены культовые автомобили и трассы из нулевых годов

Вышло обновление для игры Automobilista 2, оно стало одним из крупнейших в этом году, принесло значительные улучшения в игровой процесс, а также добавило много нового контента связанного с гонками на выносливость 2005 года, это одиннадцать машин и три трассы, подробности:

  • Улучшения физики автомобилей и работы шин
  • Искусственный интеллект был значительно доработан, став умнее и совершеннее
  • Добавлены звуковые эффекты для подвески и шасси
  • Добавлено улучшенное сглаживание Temporal Anti-Aliasing (TAA)
  • Добавлен бесплатный автомобиль Milano GT36 GT2

Платные автомобили Historical Endurance Pack Pt1

  • BMW M3 GTR
  • Dodge Viper GTS-R
  • Maserati MC12 GT1
  • Corvette C5.R
  • Aston Martin DBR9 GT1
  • Porsche 996 RSR
  • Audi R8 LMP1
  • Courage C60
  • Dallara SP1
  • Lola B0540 V8
  • Lola B0540 Turbo

Платные трассы Historical Track Pack Pt3

  • Spa Francorchamps 2005
  • Circuit Du Mans (Ле-Ман) 2005
  • Road Atlanta 2005

В течение выходных всем владельцам игры будет предоставлен бесплатный пробный период для DLC. Ранее этим летом вышли наборы машин Aston Martin и Lamborghini.

