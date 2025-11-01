В игру Automobilista 2 добавлены культовые автомобили и трассы из нулевых годов

Вышло обновление для игры Automobilista 2, оно стало одним из крупнейших в этом году, принесло значительные улучшения в игровой процесс, а также добавило много нового контента связанного с гонками на выносливость 2005 года, это одиннадцать машин и три трассы, подробности:
- Улучшения физики автомобилей и работы шин
- Искусственный интеллект был значительно доработан, став умнее и совершеннее
- Добавлены звуковые эффекты для подвески и шасси
- Добавлено улучшенное сглаживание Temporal Anti-Aliasing (TAA)
- Добавлен бесплатный автомобиль Milano GT36 GT2
Платные автомобили Historical Endurance Pack Pt1
- BMW M3 GTR
- Dodge Viper GTS-R
- Maserati MC12 GT1
- Corvette C5.R
- Aston Martin DBR9 GT1
- Porsche 996 RSR
- Audi R8 LMP1
- Courage C60
- Dallara SP1
- Lola B0540 V8
- Lola B0540 Turbo
Платные трассы Historical Track Pack Pt3
- Spa Francorchamps 2005
- Circuit Du Mans (Ле-Ман) 2005
- Road Atlanta 2005
В течение выходных всем владельцам игры будет предоставлен бесплатный пробный период для DLC. Ранее этим летом вышли наборы машин Aston Martin и Lamborghini.