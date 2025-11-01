В игру Automobilista 2 добавлены культовые автомобили и трассы из нулевых годов

Вышло обновление для игры Automobilista 2, оно стало одним из крупнейших в этом году, принесло значительные улучшения в игровой процесс, а также добавило много нового контента связанного с гонками на выносливость 2005 года, это одиннадцать машин и три трассы, подробности:

Улучшения физики автомобилей и работы шин

Искусственный интеллект был значительно доработан, став умнее и совершеннее

Добавлены звуковые эффекты для подвески и шасси

Добавлено улучшенное сглаживание Temporal Anti-Aliasing (TAA)

Добавлен бесплатный автомобиль Milano GT36 GT2

Платные автомобили Historical Endurance Pack Pt1

BMW M3 GTR

Dodge Viper GTS-R

Maserati MC12 GT1

Corvette C5.R

Aston Martin DBR9 GT1

Porsche 996 RSR

Audi R8 LMP1

Courage C60

Dallara SP1

Lola B0540 V8

Lola B0540 Turbo

Платные трассы Historical Track Pack Pt3

Spa Francorchamps 2005

Circuit Du Mans (Ле-Ман) 2005

Road Atlanta 2005

В течение выходных всем владельцам игры будет предоставлен бесплатный пробный период для DLC. Ранее этим летом вышли наборы машин Aston Martin и Lamborghini.