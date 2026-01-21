ЧАТ ИГРЫ
Automobilista 2 31.03.2020
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.9 73 оценки

Вышла новая демоверсия автосимулятора Automobilista 2

Pavel Rally Pavel Rally

Студия Reiza выпустила совершенно новую бесплатную демоверсию игры Automobilista 2 в Steam. Это полноценное обновление контента, которое приурочено к выходу патча v1.6.9.3. За последние годы физика была сильно переделана, а графика улучшена, новая демоверсия даёт представление о глубине симулятора и позволит оценить разнообразие контента, представлено 7 классов машин и 7 трасс.

Автомобили:

  • Formula V10 Gen2 — классические мощные болиды «Формулы» с двигателями V10
  • Formula Junior — легкие одноместные болиды начального уровня
  • Ginetta G40 Cup — компактные и маневренные купе для кузовных гонок
  • P2 Prototypes — современные прототипы гонок на выносливость
  • Stock Car Brasil 2024 — машины главного бразильского чемпионата кольцевых гонок
  • TSI Cup — дорожные хэтчбеки подготовленные для трека (Volkswagen Polo/Virtus)
  • Kart 4-Stroke Race — четырехтактные гоночные карты

Трассы:

  • Imola — современная конфигурация знаменитого итальянского автодрома
  • Imola 1972 — историческая версия Имолы без современных шикан
  • Interlagos GP — главная трасса Бразилии, принимающая Формулу-1
  • Interlagos Kart 3 — одна из конфигураций картодрома в Интерлагосе
  • Oulton Park — классическая британская трасса с выраженным рельефом
  • Ibarra — живописная эквадорская трасса вокруг озера Яуаркоча
  • Velocitta — современный и техничный бразильский автодром
