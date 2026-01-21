Вышла новая демоверсия автосимулятора Automobilista 2

Студия Reiza выпустила совершенно новую бесплатную демоверсию игры Automobilista 2 в Steam. Это полноценное обновление контента, которое приурочено к выходу патча v1.6.9.3. За последние годы физика была сильно переделана, а графика улучшена, новая демоверсия даёт представление о глубине симулятора и позволит оценить разнообразие контента, представлено 7 классов машин и 7 трасс.

Автомобили:

Formula V10 Gen2 — классические мощные болиды «Формулы» с двигателями V10

Formula Junior — легкие одноместные болиды начального уровня

Ginetta G40 Cup — компактные и маневренные купе для кузовных гонок

P2 Prototypes — современные прототипы гонок на выносливость

Stock Car Brasil 2024 — машины главного бразильского чемпионата кольцевых гонок

TSI Cup — дорожные хэтчбеки подготовленные для трека (Volkswagen Polo/Virtus)

Kart 4-Stroke Race — четырехтактные гоночные карты

Трассы: