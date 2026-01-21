Вышла новая демоверсия автосимулятора Automobilista 2

Студия Reiza выпустила совершенно новую бесплатную демоверсию игры Automobilista 2 в Steam. Это полноценное обновление контента, которое приурочено к выходу патча v1.6.9.3. За последние годы физика была сильно переделана, а графика улучшена, новая демоверсия даёт представление о глубине симулятора и позволит оценить разнообразие контента, представлено 7 классов машин и 7 трасс.
Автомобили:
- Formula V10 Gen2 — классические мощные болиды «Формулы» с двигателями V10
- Formula Junior — легкие одноместные болиды начального уровня
- Ginetta G40 Cup — компактные и маневренные купе для кузовных гонок
- P2 Prototypes — современные прототипы гонок на выносливость
- Stock Car Brasil 2024 — машины главного бразильского чемпионата кольцевых гонок
- TSI Cup — дорожные хэтчбеки подготовленные для трека (Volkswagen Polo/Virtus)
- Kart 4-Stroke Race — четырехтактные гоночные карты
Трассы:
- Imola — современная конфигурация знаменитого итальянского автодрома
- Imola 1972 — историческая версия Имолы без современных шикан
- Interlagos GP — главная трасса Бразилии, принимающая Формулу-1
- Interlagos Kart 3 — одна из конфигураций картодрома в Интерлагосе
- Oulton Park — классическая британская трасса с выраженным рельефом
- Ibarra — живописная эквадорская трасса вокруг озера Яуаркоча
- Velocitta — современный и техничный бразильский автодром