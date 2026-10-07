Autonomica получила V3 после 10 тысяч изменений - разработчики готовят игру к раннему доступу и кооперативу

Разработчики Autonomica выпустили версию V3 — с момента предыдущего крупного обновления в игре появилось более 10 тысяч изменений. Обновление затронуло не только содержание, но и графику, звук, производительность и исправление ошибок, заметно расширив текущую версию проекта.

Одним из главных дополнений стала новая сюжетная цепочка в биолаборатории BioLab с озвученными диалогами, кат-сценами и сюжетными записями. В игру также добавили систему заказов, ретранслятор снабжения Supply Relay и доставку ресурсов дронами. Плазменный резак теперь можно улучшать, а инструмент для взлома FuBar получил новые возможности.

Изменения коснулись и производственной части. Появились новые сельскохозяйственные культуры, удобрения и центрифуга, были расширены энергетические сети и узлы конвейеров, а строительство получило дополнительные возможности. Исследуя мир, игроки теперь смогут находить новую одежду. Наконец, разработчики добавили давно ожидаемую функцию сохранения — теперь для этого не требуется выходить из игры.

Версия V3 уже доступна участникам Kickstarter с уровнями Alpha и Beta. Обладатели Full Access получат возможность присоединиться к закрытому раннему доступу в октябре. Для остальных игроков разработчики планируют выпустить открытую демоверсию в ноябре или декабре, хотя точные сроки и формат её распространения пока не определены.

Autonomica представляет собой игру о выживании и автоматизации в открытом мире, где неудачные эксперименты привели к расколу времени. Игрокам предстоит развивать фермы, химическое производство, шахты и заводы, отправляться в нестабильное будущее за технологиями и возвращаться с добычей. Играть можно будет как в одиночку, так и с друзьями.

Тем временем разработчики уже приступили к работе над V4. Одной из ключевых целей следующего этапа станет добавление кооперативного режима.