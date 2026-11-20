Представляем четыре наших важнейших производственных станка, которые теперь стали намного больше. Мы увеличили их размеры и оснастили совершенно новым дизайном, позволяющим увидеть, что именно происходит внутри.

Экстрактор непрерывно добывает ресурсы и перемещает их по соединенным между собой конвейерным лентам. Фабрикатор превращает обычные материалы в высококачественные детали. Сборщик на производстве изготавливает более сложные механические компоненты. Смеситель автоматизирует смешивание ингредиентов для приготовления пищи и обработки продуктов.

И в скором времени появятся еще более модернизированные машины, которыми вы сможете любоваться, пока они выполняют всю тяжелую работу.

Какая из модернизированных машин вам больше всего нравится:

экстрактор, фабрикатор, сборщик или смеситель?

Дайте нам знать!