Представляем четыре наших важнейших производственных станка, которые теперь стали намного больше. Мы увеличили их размеры и оснастили совершенно новым дизайном, позволяющим увидеть, что именно происходит внутри.
- Экстрактор непрерывно добывает ресурсы и перемещает их по соединенным между собой конвейерным лентам.
- Фабрикатор превращает обычные материалы в высококачественные детали.
- Сборщик на производстве изготавливает более сложные механические компоненты.
- Смеситель автоматизирует смешивание ингредиентов для приготовления пищи и обработки продуктов.
И в скором времени появятся еще более модернизированные машины, которыми вы сможете любоваться, пока они выполняют всю тяжелую работу.
Какая из модернизированных машин вам больше всего нравится:
- экстрактор,
- фабрикатор,
- сборщик
- или смеситель?
Дайте нам знать!