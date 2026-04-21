Студия GrapeOcean Technologies анонсировала мрачную ролевую игру Avaria: Iron Rule

Студия GrapeOcean Technologies представила свой новый проект под названием Avaria: Iron Rule. Это партийная изометрическая ролевая игра в фэнтезийном сеттинге, где бои происходят в реальном времени с активной паузой. В данный момент разработчики запустили кампанию по сбору средств на платформе Kickstarter, чтобы завершить создание контента и отполировать игру. Ранее эта команда уже выпустила 2 проекта, которые получили 74 и 90 процентов положительных отзывов в Steam. Игра рассчитана на 1 пользователя.

Действие игры разворачивается в мире Еренгал, где процветает колониализм. Игрокам предстоит отправиться на далекий остров Авария. Почти 100 лет это место служило исправительной колонией для королевства Исилмералд, куда ссылали неугодных людей для работы в шахтах. Игрокам обещают глубокую историю с тяжелыми моральными выборами, которые имеют реальные последствия для окружающего мира. Сюжет затрагивает темы рабства, власти, наказаний и соблюдения законов. При этом в игре нет привычного разделения на добро и зло.

Для исследования мрачных локаций геймеры смогут собрать группу из 6 персонажей. В начале пути предлагается создать своего героя, выбрав из 13 уникальных классов. Среди доступных профессий присутствуют боец, шаман, некромант, зимний маг и другие. Также необходимо выбрать социальное происхождение, например, можно стать дворянином, чиновником, простолюдином или рабом. От этого выбора зависит отношение окружающих к протагонисту. Система развития включает обширное количество различных заклинаний и гибкие древа навыков.

Цель кампании на Kickstarter составляет 29438 долларов, из которых на данный момент собрано более 11033 долларов. Сбор средств продлится до 21 мая 2026 года. Релиз проекта запланирован для ПК на платформах Steam и GOG. Точная дата выхода пока не объявлена, но примерная доставка наград спонсорам намечена на октябрь 2026 года. Согласно информации со страницы в Steam, проект пока не поддерживает русский язык, игрокам будут доступны только английский интерфейс, озвучка и субтитры. Для установки потребуется 40 гигабайт свободного места на диске и минимум 8 гигабайт оперативной памяти.