ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.7 596 оценок

Andreh сообщил об успешном обходе защиты Denuvo в игре Avatar: Frontiers of Pandora при помощи гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Andreh обошёл супер защиту Denuvo в игре Avatar: Frontiers of Pandora при помощи гипервизора Beta 1.0 (AMD + Intel). В этой бета-версии использовался Intel Test 2. Игра оставалась не взломанной с декабря 2023г.

Добро пожаловать в мир Пандоры в «Аватар: Рубежи Пандоры» — истории о судьбе народа на’ви. Героя похищает корпорация RDA и воспитывает ради своих целей, но спустя 15 лет он обретает свободу. Вернувшись домой, ему предстоит заново стать частью племени и защитить родные земли. Игроки исследуют Западный Рубеж — опасный регион с уникальной природой и существами. Развивайте навыки, создавайте снаряжение и приручайте баньши, чтобы выжить и дать отпор захватчикам.

31
46
Комментарии:  46
Ваш комментарий
Wellyndyt

Посвящается школьникам, которые думают что этот скам проще простого для их голов с одной извилиной

11
D4GoldenHour

Посвещается таким как ты, которые любят хавать 💩

7
Олег Шандер

Вот именно по этому это не взлом а полная лажа, которая даёт тебе временный доступ и то только у 1.5 человека сработает этот способ а не у каждого

7
RavenW89

так пусть думают, им меньше игр достанется

2
Carissa7517

Тонны новостей про взлом с этим визором, а толку то от него

7
AD010

осталось войсу пройтись по всем этим играм для финального полноценного обхода

6
Олег Шандер

Войс будет долго ломать, так как гипервизор это не взлом игры а просто лажа, обычный обход который позволяет временно получить доступ к игре и всё а не на постоянку как в торрентах

7
AceTheKing Олег Шандер

На чём основано ваше утверждение о "временном доступе"? Взлом даёт бессрочную лицензию и не лезет к серверам денувы для получения токена - это легко проверяется первым запуском игры с отключенным интернетом.

3
Олег Шандер AceTheKing

О, правда? А ничё что любое обновление виндовс сломает этот недо-взлом? Любые драйвера могут сломать этот недо-взлом. Да и сам гипервизор могут пофиксить и скорее всего зафиксят уже в этом году. Это не взлом, это временная дыра о которой разрабы денуво уже скорее всего знают. Настоящий взлом это когда обновление не сможет сломать игру, когда игра появится на торрент сайтах и её можно будет скачать без проблем не залезая в биос. Вот это настоящий взлом а не этот недо-обход с помощью гипервизора

5
r0b0tf00t

зачем вообще шевелиться ради таких игор.

4
Палыч Роков

Покупал ультиматку за фулпрайс, но на неё уже столько раз скидоны были, что можно и купить было всем кто хотел поиграть, игра сама по себе спорная

4
Serg_Sigil

Ну скоро игры у гипервизорщиков закончатся и будут думать (нет, не будут..) как нормально именно "ломать" дерьнуву lol

1
Олег Шандер

Скорее всего сами разрабы денувы скоро закроют этот способ обхода. Это не взлом а временная дыра

6
Эдмон Дантес Олег Шандер

Читал, что при всем желании не смогут.

1
Олег Шандер Эдмон Дантес

Читать одно, а вот как на самом деле обстоят дела - другое. От гипервизоров хочет избавиться и сам Microsoft. Так что это неизбежно, рано или поздно гипервизор перестанет существовать

Витюня Скобочник

Гипердрочеры, вперёд!!

1
borodaproz

Где все это (игры с гипервизором) и инструкции скачивать?

Олег Шандер

Готов рискнуть ПК? Залезая в биос у тебя комп может перестать врубаться, дважды подумай. Но если ты дофига богат, денег просто куры не клюют, то можешь попробовать. CS.RIN.ru

5
borodaproz Олег Шандер

С сайта посвященному контре?

Олег Шандер borodaproz

Это хакерское сообщество где взламывают игры, по типу rutracker, но те не рискнут скидывать гипервизорный взлом, так как из-за этой хрени может перестать врубаться ПК или же окаменеть материнская плата, может произойти сброс BIOS и придётся перепрошивать заново, может слететь винда и ключ активации от неё. Короче это достаточно опасная тема и не один сайт её не рекомендует. В основном этой темой пользуются те кому нечего терять и мазохисты, думая что они настоящие хацкеры!

5
Комментарий удален
Wellyndyt

А зачем просишь ?

1
Олег Шандер

Не нужно, тут все такие злюки =)

1
magomed.gasanow.2000 Wellyndyt

поиздеваться над ними, обычно сразу появляются, хочу посмотреть максимум сколько смогу собрать бомжей.

2
anzip

сколько людей смогло поиграть без проблем