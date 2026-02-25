Andreh сообщил об успешном обходе защиты Denuvo в игре Avatar: Frontiers of Pandora при помощи гипервизора

Andreh обошёл супер защиту Denuvo в игре Avatar: Frontiers of Pandora при помощи гипервизора Beta 1.0 (AMD + Intel). В этой бета-версии использовался Intel Test 2. Игра оставалась не взломанной с декабря 2023г.

Добро пожаловать в мир Пандоры в «Аватар: Рубежи Пандоры» — истории о судьбе народа на’ви. Героя похищает корпорация RDA и воспитывает ради своих целей, но спустя 15 лет он обретает свободу. Вернувшись домой, ему предстоит заново стать частью племени и защитить родные земли. Игроки исследуют Западный Рубеж — опасный регион с уникальной природой и существами. Развивайте навыки, создавайте снаряжение и приручайте баньши, чтобы выжить и дать отпор захватчикам.