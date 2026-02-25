Andreh сообщил об успешном обходе защиты Denuvo в игре Avatar: Frontiers of Pandora при помощи гипервизора

Andreh обошёл супер защиту Denuvo в игре Avatar: Frontiers of Pandora при помощи гипервизора Beta 1.0 (AMD + Intel). В этой бета-версии использовался Intel Test 2. Игра оставалась не взломанной с декабря 2023г.
Добро пожаловать в мир Пандоры в «Аватар: Рубежи Пандоры» — истории о судьбе народа на’ви. Героя похищает корпорация RDA и воспитывает ради своих целей, но спустя 15 лет он обретает свободу. Вернувшись домой, ему предстоит заново стать частью племени и защитить родные земли. Игроки исследуют Западный Рубеж — опасный регион с уникальной природой и существами. Развивайте навыки, создавайте снаряжение и приручайте баньши, чтобы выжить и дать отпор захватчикам.
Тонны новостей про взлом с этим визором, а толку то от него
осталось войсу пройтись по всем этим играм для финального полноценного обхода
Войс будет долго ломать, так как гипервизор это не взлом игры а просто лажа, обычный обход который позволяет временно получить доступ к игре и всё а не на постоянку как в торрентах
На чём основано ваше утверждение о "временном доступе"? Взлом даёт бессрочную лицензию и не лезет к серверам денувы для получения токена - это легко проверяется первым запуском игры с отключенным интернетом.
О, правда? А ничё что любое обновление виндовс сломает этот недо-взлом? Любые драйвера могут сломать этот недо-взлом. Да и сам гипервизор могут пофиксить и скорее всего зафиксят уже в этом году. Это не взлом, это временная дыра о которой разрабы денуво уже скорее всего знают. Настоящий взлом это когда обновление не сможет сломать игру, когда игра появится на торрент сайтах и её можно будет скачать без проблем не залезая в биос. Вот это настоящий взлом а не этот недо-обход с помощью гипервизора
Ну скоро игры у гипервизорщиков закончатся и будут думать (нет, не будут..) как нормально именно "ломать" дерьнуву lol
Скорее всего сами разрабы денувы скоро закроют этот способ обхода. Это не взлом а временная дыра
Читал, что при всем желании не смогут.
Читать одно, а вот как на самом деле обстоят дела - другое. От гипервизоров хочет избавиться и сам Microsoft. Так что это неизбежно, рано или поздно гипервизор перестанет существовать
Где все это (игры с гипервизором) и инструкции скачивать?
Готов рискнуть ПК? Залезая в биос у тебя комп может перестать врубаться, дважды подумай. Но если ты дофига богат, денег просто куры не клюют, то можешь попробовать. CS.RIN.ru
С сайта посвященному контре?
Это хакерское сообщество где взламывают игры, по типу rutracker, но те не рискнут скидывать гипервизорный взлом, так как из-за этой хрени может перестать врубаться ПК или же окаменеть материнская плата, может произойти сброс BIOS и придётся перепрошивать заново, может слететь винда и ключ активации от неё. Короче это достаточно опасная тема и не один сайт её не рекомендует. В основном этой темой пользуются те кому нечего терять и мазохисты, думая что они настоящие хацкеры!
