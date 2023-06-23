Avatar Frontiers of Pandora будет особенной и верной фильмам, обещает Massive ©

Во время интервью, предоставленного Gamereactor.eu, представители Ubisoft Massive взяли пример из игрового видео Avatar Frontiers of Pandora, чтобы обсудить работу, которую они выполняют, чтобы материализовать видение этого приключения в открытом мире.

Шведская дочерняя компания Ubisoft подтверждает, что она установила прочные отношения с представителями Lightstorm Entertainment, ежедневно взаимодействуя с продюсерским домом Джеймса Кэмерона, чтобы сформировать интерактивную вселенную Avatar Frontiers of Pandora.

Креативный директор Магнус Янсен, например, объясняет, что «когда вы решите создать такую видеоигру, нужно проделать так много работы, чтобы сделать что-то, что соответствует тону «Аватара» и достойно того, чтобы принадлежать к той же вселенной. Но у нас есть так много экспертов, которые помогают нам, в этом отношении это работа, созданная в сотрудничестве с Lightstorm. Мы работаем каждый день с экспертами, которые делают фильмы «Аватар», от дизайнера костюмов до дизайнера существ».

Для креативного директора Massive Entertainment синергия с продюсерской компанией Джеймса Кэмерона позволила его команде создать все аспекты игры, такие как исследуемые регионы, биомы, флора, фауна, персонажи, кланы и культуры.

Выход Avatar Frontiers of Pandora запланирован на 7 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.