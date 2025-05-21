Avatar: Frontiers of Pandora может получить Director's Cut уже в этом году

Ubisoft, по слухам от инсайдера Тома Хендерсона, готовит режиссерскую версию одной из своих крупных игр. И всё указывает на Avatar: Frontiers of Pandora — экшен в мире Пандоры, вышедший в декабре 2023 года после более шести лет разработки студией Ubisoft Massive.
Игра была принята тепло, но без восторгов: рецензии оказались сдержанными, а продажи не оправдали ожиданий — особенно учитывая громкое имя бренда Avatar. Тем не менее, разработчики продолжают поддерживать проект, выпуская контент и улучшения. Уже доступны два премиальных дополнения — The Sky Breaker и Secrets of the Spires. Последнее расширяет мир Пандоры вертикальными регионами, новыми кланами На’ви и возможностями для воздушных боёв.
Ожидаемая Director’s Cut, по всей видимости, объединит базовую игру и все выпущенные DLC, а также предложит улучшения в геймплее и технической части. Релиз может быть приурочен к выходу нового фильма Джеймса Кэмерона — Avatar 3: The Seed Bearer («Огонь и пепел»), который намечен на 19 декабря 2025 года.
Убейсофт, а может не надо аа? Все равно не взлетит.
Длц кстати решили многие проблемы базовой игры - в них нет такого однообразия и затянутости, больше экшена и разных заданий.
На пс5 купил на релизе, поиграл немного и забросил. Надо бы пройти потом все.
тепло, но без восторгов в случаи с играми от юбиков значит, что игру просто тихо мирно проигнорировали. её не стали критиковать, оскорблять разрабов. нет. игроки просто проигнорировали релиз сомнительного продукта.
третье лицо играбельное то завезут?
Режиссерская версия игры?, может Фильма, чё то я не догоняю У Юбиков что то новое появилось 🧐