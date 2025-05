Avatar: Frontiers of Pandora может получить Director's Cut уже в этом году

Ubisoft, по слухам от инсайдера Тома Хендерсона, готовит режиссерскую версию одной из своих крупных игр. И всё указывает на Avatar: Frontiers of Pandora — экшен в мире Пандоры, вышедший в декабре 2023 года после более шести лет разработки студией Ubisoft Massive.

Игра была принята тепло, но без восторгов: рецензии оказались сдержанными, а продажи не оправдали ожиданий — особенно учитывая громкое имя бренда Avatar. Тем не менее, разработчики продолжают поддерживать проект, выпуская контент и улучшения. Уже доступны два премиальных дополнения — The Sky Breaker и Secrets of the Spires. Последнее расширяет мир Пандоры вертикальными регионами, новыми кланами На’ви и возможностями для воздушных боёв.

Ожидаемая Director’s Cut, по всей видимости, объединит базовую игру и все выпущенные DLC, а также предложит улучшения в геймплее и технической части. Релиз может быть приурочен к выходу нового фильма Джеймса Кэмерона — Avatar 3: The Seed Bearer («Огонь и пепел»), который намечен на 19 декабря 2025 года.