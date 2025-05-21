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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.8 530 оценок

Avatar: Frontiers of Pandora может получить Director's Cut уже в этом году

butcher69 butcher69

Ubisoft, по слухам от инсайдера Тома Хендерсона, готовит режиссерскую версию одной из своих крупных игр. И всё указывает на Avatar: Frontiers of Pandora — экшен в мире Пандоры, вышедший в декабре 2023 года после более шести лет разработки студией Ubisoft Massive.

Игра была принята тепло, но без восторгов: рецензии оказались сдержанными, а продажи не оправдали ожиданий — особенно учитывая громкое имя бренда Avatar. Тем не менее, разработчики продолжают поддерживать проект, выпуская контент и улучшения. Уже доступны два премиальных дополнения — The Sky Breaker и Secrets of the Spires. Последнее расширяет мир Пандоры вертикальными регионами, новыми кланами На’ви и возможностями для воздушных боёв.

Ожидаемая Director’s Cut, по всей видимости, объединит базовую игру и все выпущенные DLC, а также предложит улучшения в геймплее и технической части. Релиз может быть приурочен к выходу нового фильма Джеймса Кэмерона — Avatar 3: The Seed Bearer («Огонь и пепел»), который намечен на 19 декабря 2025 года.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Убейсофт, а может не надо аа? Все равно не взлетит.

3
erkins007

Длц кстати решили многие проблемы базовой игры - в них нет такого однообразия и затянутости, больше экшена и разных заданий.

3
DIZNX

На пс5 купил на релизе, поиграл немного и забросил. Надо бы пройти потом все.

1
Magmor

тепло, но без восторгов в случаи с играми от юбиков значит, что игру просто тихо мирно проигнорировали. её не стали критиковать, оскорблять разрабов. нет. игроки просто проигнорировали релиз сомнительного продукта.

1
rei_nyasha

третье лицо играбельное то завезут?

Беккер5443

Режиссерская версия игры?, может Фильма, чё то я не догоняю У Юбиков что то новое появилось 🧐