Avatar: Frontiers of Pandora не смогла заинтересовать игроков в Steam: пиковый онлайн составил всего 463 человека

Вчера состоялся выход игры Avatar: Frontiers of Pandora от компании Ubisoft и студии Massive Entertainment в магазине Steam. Игра вышла в магазине Гейба Ньюэлла спустя полгода после релиза игры.
Тем не менее, даже несмотря на то, что выход игры сопровождался скидкой в 40%, шутер от Ubisoft не смог заинтересовать игроков. Согласно сайту SteamDB, пиковый онлайн на релизе составил всего лишь 463 человека, и не похоже, что он сильно вырастет в ближайшие дни. По всей видимости попытка Ubisoft заработать дополнительные деньги на Steam-игроках провалилась.
На данный момент у игры смешанные оценки: лишь 65% обзоров положительные на основе 60 обзоров. Игроки похвалили Ubisoft за то, что они наконец-то добавили достижения Steam для своей игры, так же игроки остались довольны впечатляющей графикой и хорошим техническим исполнением игры, однако критикуют игру за скучный геймплей, ориентированный на зачистку аванпостов.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Да просто игра дерьмо.
SHITдевар
Есть еще такие отбитые?