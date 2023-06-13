Avatar: Frontiers of Pandora от первого лица, чтобы добиться максимального погружения, говорит креативный директор ©

Путь к Avatar: Frontiers of Pandora был ухабистым, но в конце концов, похоже, все начинает налаживаться. Недавно на выставке Ubisoft Forward компания Massive Entertainment полностью представила свою грядущую приключенческую игру с открытым миром, продемонстрировав бой от первого лица, великолепный открытый мир и многое другое. После этого открытия в беседе с блогом PlayStation креативный директор Магнус Янсен еще немного рассказал об игре, а также объяснил, почему Frontiers of Pandora будет игрой от первого лица.

По словам Янсена, желание полностью погрузить игроков в мир игры было основной причиной решения сделать ее от первого лица, а команда Massive Entertainment стремилась позволить игрокам полностью погрузиться в мир Пандоры в надежде воспроизвести ощущение фильмов Аватар.

«Когда много лет назад я смотрел первый «Аватар», а затем снова «Аватар: Путь Воды», при первом взгляде на Пандору возникает ощущение, что она почти настоящая, потому что основа, которая была заложена в ее создание, и качество исполнения настолько впечатляет, что кажется, что это реальное место, и у вас сразу возникает ощущение, что вы хотите туда попасть», — сказал Янсен. «И я помню, как выходил из кинотеатра и чувствовал себя немного грустным из-за того, что не смог».

«Моя конечная основная цель — сделать возможным для меня и вас отправиться на Пандору, а перспектива от первого лица — лучший способ погрузиться в новое место», — продолжил он. «Столько всего в деталях и технологиях Пандоры, во всех этих потусторонних реактивных вещах, и хочется потрогать их и посмотреть, как они отреагируют. Вид от первого лица был самым тактильным и, самое главное, самым захватывающим».

Конечно, Frontiers of Pandora не будет исключительно видом от первого лица. Хотя это будет перспектива игры для большей части опыта, когда игроки используют своих ездовых животных — как наземных, так и воздушных — она переключится на вид от третьего лица.

Avatar: Frontiers of Pandora выходит 7 декабря на PS5, Xbox Series X/S и ПК.