Avatar: Frontiers Of Pandora побила свой рекорд одновременных игроков в Steam после выхода DLC и нового фильма

Игра Avatar: Frontiers of Pandora, которая изначально прошла относительно незаметно из-за неудачного окна релиза, переживает мощный ренессанс спустя два года. Благодаря двойному удару - выходу нового DLC From the Ashes и премьере фильма "Аватар: Пламя и Пепел" - проект установил новый рекорд по одновременным игрокам в Steam.

В субботу, согласно данным SteamDB, количество игроков онлайн впервые превысило отметку в 10 тысяч человек, достигнув пика в 10634 человека. Аналитики предполагают, что интерес подогрели зрители, которые после посещения кинотеатров обнаружили не только существование игры по вселенной, но и свежее крупное обновление.

Для Ubisoft этот успех стал своевременной позитивной новостью. В то время как Assassin’s Creed Shadows показывает стабильно высокие результаты, другие недавние релизы студии на PC - Star Wars Outlaws (пик в 3400 игроков), Skull and Bones (2615) и Prince of Persia: The Lost Crown (1446) - не смогли приблизиться к текущим цифрам Avatar. При этом Frontiers of Pandora является одиночной игрой, что делает такой всплеск еще более примечательным.