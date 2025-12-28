ЧАТ ИГРЫ
Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
Avatar: Frontiers Of Pandora побила свой рекорд одновременных игроков в Steam после выхода DLC и нового фильма

Игра Avatar: Frontiers of Pandora, которая изначально прошла относительно незаметно из-за неудачного окна релиза, переживает мощный ренессанс спустя два года. Благодаря двойному удару - выходу нового DLC From the Ashes и премьере фильма "Аватар: Пламя и Пепел" - проект установил новый рекорд по одновременным игрокам в Steam.

В субботу, согласно данным SteamDB, количество игроков онлайн впервые превысило отметку в 10 тысяч человек, достигнув пика в 10634 человека. Аналитики предполагают, что интерес подогрели зрители, которые после посещения кинотеатров обнаружили не только существование игры по вселенной, но и свежее крупное обновление.

Для Ubisoft этот успех стал своевременной позитивной новостью. В то время как Assassin’s Creed Shadows показывает стабильно высокие результаты, другие недавние релизы студии на PC - Star Wars Outlaws (пик в 3400 игроков), Skull and Bones (2615) и Prince of Persia: The Lost Crown (1446) - не смогли приблизиться к текущим цифрам Avatar. При этом Frontiers of Pandora является одиночной игрой, что делает такой всплеск еще более примечательным.

sa1958

Ну надо же пробились на верх.

askazanov

Ну я бы тоже заглянул туда, но только на халяву.

DОC
Ammati

В силу правды для фанатов этой франшизы не плохая весьма игра. По сути лучше то и нет. А так... Очень унылая и душная. С болячками как у юбисофт. Ох уж эти любимые аванпосты. Причём ещё около примерно года у игры был очень большие проблемы с оптимизацией. Играбельно она стала только спустя месяц или два. Да и то играбельно это громко сказано было.
Любом случае для фанатов хороший проект.

Лидер 666

на релизе проблемы только у бомж пк, у меня на релизе проблем не было, прошел без проблем на ультрах в 2к, но вот игра душная это да

JustA_NiceGuy

Они решили сделать из игры очередной Crysis. Графон прям хорош и детализация текстур просто дикая. Но стоило ли оно того? Фпс прям на дне и приходится искать баланс по настройкам. А когда его находишь, уже не так всё сладко выглядит.

Изгоре

Продолжение Far Cry Primal.

sapov

Лучшая часть фар край после 3 части

JustA_NiceGuy

Жаль производительность вверх не пошла.

Пользователь ВКонтакте

Да да // Сергей Демаков

Пользователь ВКонтакте

Да это ж очередной трижды переваренный кал от юбиков // Александр Котов

Max P

достигнув пика в 10634 человека

Успех, аахахахах !