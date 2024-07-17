Avatar: Frontiers of Pandora получает бесплатную пробную версию на консолях до 28 июля

Вместе с запуском DLC The Sky Breaker, Avatar: Frontiers of Pandora от Massive Entertainment получила бесплатную ограниченную по времени пробную версию. Доступна до 28 июля для PS5 и Xbox Series X/S, можно пройти до пяти часов. Конечно, вы не сможете продвигаться по сюжету дальше основного задания «Клан Аранахе» после достижения Древа Дома.
Кооператив недоступен — только одиночная игра. Пользователи пробной версии также должны быть в сети, чтобы отслеживать прогресс. Как обычно, если вы купите игру, прогресс из пробной версии сохранится.
Avatar: Frontiers of Pandora вышла 7 декабря для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Игра получила неоднозначные отзывы критиков – 72 балла на Metacritic на основе 86 обзоров для версии для ПК. Хотя цифры продаж не были объявлены, предположительно было продано 1,9 миллиона копий менее чем за два месяца.
Стартанули бы с ценника в 1200 руб. глядишь и лояльная аудитория была бы, калоеды конечно но всё таки.
ЭТи мрзи вырезали глич которым можно было включать камеру от третьего лица, нахрен надо, делают все против желания фанов