Avatar: Frontiers of Pandora получила максимальную скидку 45% в Steam - хорошая возможность отправиться на Пандору

Ubisoft запустила новую скидочную кампанию на Avatar: Frontiers of Pandora. В рамках текущей распродажи все основные издания игры получили скидку 45%. При этом акция применяется уже к новой базовой стоимости проекта, установленной после её снижения ещё осенью 2025 года.

В октябре 2025 года Ubisoft обновила линейку Avatar: Frontiers of Pandora, одновременно представив новые From the Ashes Edition и Complete Edition. После произошедшего тогда пересмотра постоянной стоимости базовая версия игры стала заметно доступнее, поэтому нынешняя скидка в 45% рассчитывается уже от сниженной цены. Несмотря на меньший процент скидки по сравнению с некоторыми предыдущими акциями, в денежном выражении это самое выгодное предложение на игру за всё время.

From the Ashes Edition включает основную игру и сюжетное дополнение From the Ashes, тогда как Complete Edition объединяет базовую версию, Season Pass, расширение From the Ashes и дополнительный цифровой контент.

Avatar: Frontiers of Pandora представляет собой приключенческий экшен с открытым миром от Massive Entertainment. Игрок выступает в роли на’ви, который после многих лет, проведённых в плену у RDA, возвращается на Западный рубеж Пандоры, восстанавливает связь со своим наследием и объединяется с местными кланами в борьбе против корпорации.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.