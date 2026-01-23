Avatar: Frontiers of Pandora получила обновление 2.6 с различными исправлениями

Компания Ubisoft выпустила обновление 2.6 для Avatar: Frontiers of Pandora, который включает в себя множество исправлений, затрагивающих игровой процесс, а также несколько технических проблем. Игроки на консолях увидят патч как обновление Avatar: Frontiers of Pandora 1.019 (полная версия 1.019.000).
Патч исправляет серьёзную ошибку в квесте «Благословение». Также были устранены другие проблемы с несколькими миссиями. Были скорректированы кат-сцены и визуальные эффекты.
Значимые изменения и улучшения:
- [Все платформы] Экран выбора сюжета теперь должен корректно отображаться для всех игроков при запуске игры.
- [Все платформы] Исправлены несколько отсутствующих текстур в мире, а также текстура косметического ножа Mangkwan Raider Knife в магазине.
- [Все платформы] Исправлены случаи, когда голова Саренту некорректно отображалась в локации «Из пепла».
- [Все платформы] Исправлено отсутствие важного NPC во время «Огня Этувы – Часть 2».
- [Все платформы] Исправлена ошибка, из-за которой стойки с оружием и снаряжением в лагере Со'лека не синхронизировались с прогрессом игрока.
- [Все платформы] Исправлена ошибка, из-за которой Со'лек застревал в скалах после выполнения воздушных добиваний.
- [Все платформы] Исправлена ошибка, из-за которой прогресс сюжета отображался на 90% даже после выполнения всех заданий.
- [Все платформы] Исправлена ошибка, из-за которой раскраска Character Override не применялась в режиме от первого лица.
- [Все платформы] Исправлена ошибка, из-за которой ящики с гранатами были недоступны для подбора, поскольку гранатомет ошибочно определялся как «полный». Также исправлена ошибка, препятствовавшая продвижению игроков по заданию «Благословение».
- [Все платформы] Исправлена ошибка, из-за которой некоторые рейдеры Мангван не регистрировались как побежденные.
- [Все платформы] Исправлена ошибка, из-за которой краски Икрана были недоступны после входа в кооперативную сессию.
- [Все платформы] Различные визуальные исправления для кинематографических и скриптовых сцен.
- [Все платформы] Различные улучшения анимации компаньонов.
- [Все платформы] Различные улучшения стабильности.
- [Все платформы] Различные незначительные визуальные улучшения.
- [ПК] Исправлена ошибка, из-за которой задания Ubisoft Connect Core не обновлялись корректно.
- [ПК] Исправлены графические искажения и мерцание при использовании AMD Freesync и/или AMD Frame Generation.
- [PS5] Улучшена графика при использовании HDR.
Хотя патч исправил множество проблем, остаётся ещё несколько ошибок, над которыми ведётся работа, они подробно описаны в списке известных проблем.
Известные проблемы:
- [Все платформы] Модели Песенной нити и персонажей не отображаются в меню Песенной нити.
- [Все платформы] Несколько проблем с пользовательским интерфейсом/локализацией.
- [Все платформы] Материалы для крафта и контейнеры для еды могут быть найдены, когда сумка заполнена, из-за чего содержимое исчезает.
- [Все платформы] Во время миссии «Последний жетон» при полете на икране может происходить бесконечная загрузка.
- [ПК] При использовании значения детализации объекта по умолчанию видны текстуры низкого качества.
- [ПК] При подтверждении настроек видео опция «Отменить» во всплывающем окне работает некорректно.
Посмотришь на логи и думаешь, а игра точно вышла из бетки т.н. ранний доступ по современному на релизе.
лучше получила обновление где они убрали Denuvo